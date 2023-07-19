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الأربعاء 19 تموز 2023 ساعة 08:15

انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف

انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف
وقال عمدة العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكوعبر قناته في موقع تلغرام: "تُسمع أصوات الانفجارات في كييف. تم تفعيل نظام الدفاع الجوي. ويعمل حاليًا أيضًا في المنطقة".

وقد أكد رئيس إدارة الجيش لمدينة كييف، سيرغي بوبكو، المعلومات حول عمل نظام الدفاع الجوي في المنطقة.

ونقلت قناة تلغرام التابعة للجهاز عن بوبكو، قوله: "في المنطقة... تم تفعيل نظام الدفاع الجوي".

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة الإنذار الجوي في كييف وثماني مقاطعات في شمال وشرق أوكرانيا، وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد.
رقم : 1070521
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