كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا في بحر اليابان

من جهته أعلن خفر السواحل الياباني، أن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخين باليستيين صوب البحر. وقال الجيش الكوري الجنوبي أنه لا يزال يحلل نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه. وقال خبراء إن مسار الصاروخ يشير إلى أنه قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.



ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أقل من اسبوع من إشراف كيم جونغ أون شخصيا على إطلاق أحدث صاروخ بالستي كوريا شمالي عابر للقارات من طراز "هواسونغ-18".



وفي وقت تدهورت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوى، عززت سيول وواشنطن تعاونهما الدفاعي ردا على ذلك، وخصوصا عبر تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة باستخدام أكثر الأسلحة الجوية والاستراتيجية تطورا.



وعقد الحليفان الثلاثاء في سيول أول اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية، وأعلنا أن غواصة أميركية سترسو في ميناء بوسان للمرة الاولى منذ 1981.



وتزامن إطلاق الصاروخ أيضا مع ترجيح واشنطن الثلاثاء أن بيونغ يانغ تعتقل جنديا اميركيا بعدما عبر الحدود "بدون اذن".