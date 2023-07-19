الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 19 تموز 2023 ساعة 11:49

جدة تستضيف قمة دول مجلس التعاون مع دول آسيا الوسطى

جدة تستضيف قمة دول مجلس التعاون مع دول آسيا الوسطى
وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن القمة المعروفة باسم دول الـ"ستان الخمس" (C5)، ستبحث بحضور قادة وممثلين عن دول مجلس التعاون الخليج الفارسي الست (السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، وعُمان) وقادة وممثلي قادة دول آسيا الوسطى الخمس (أوزبكستان، وتركمانستان، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان) قضايا التعاون في التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والبحث العلمي، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والثقافة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، ومنها دعم الاستقرار، وتعزيز أسس الأمن في الخليج الفارسي وآسيا الوسطى، والقضية الفلسطينية، والتضامن الإسلامي، ومواجهة التطرف والإرهاب، والإسلاموفوبيا.

ويتوقع أن تقر قمة جدة "الخليجية - الآسيوية"، اليوم، خطة العمل المشترك 2023-2027، التي تشمل الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليج الفارسي ودول آسيا الوسطى، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن استضافة المملكة لأعمال للقمة تؤكد المكانة الريادية التي تحظى بها على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي، وأبدى تفاؤله تجاه النتائج المتوقعة من هذه القمة، خصوصا ما يتعلق منها بتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

ولفت الفالح إلى أن مسيرة التعاون الاستثماري بين المملكة ودول وسط آسيا قد بدأت بالفعل، وأن المجال لا يزال واسعا لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع هذه الدول، في قطاعات عدة.

وأوضح، أن مجال الاستثمار في جمهوريات وسط آسيا واسع وواعد، وأنه يشمل قطاعات حيوية مثل السياحة والسفر، والزيت والغاز، بما في ذلك خطوط الأنابيب، والطاقة المتجددة والكهرومائية، والزراعة والأغذية والثروة الحيوانية، والنقل، والخدمات اللوجستية، وصناعة البتروكيميائيات، والتعدين والصناعات المعدنية، والخدمات الصحية، والنشاطات المالية، وغيرها.

وأعرب الفالح عن تطلعه إلى زيادة حجم استثمارات جمهوريات وسط آسيا في المملكة العربية السعودية وتنويعها.
رقم : 1070580
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرب ال 33 يومًا.. كيف قضی حزب الله اللبناني علی مشروع أمريكا الشرير في مهده؟
حرب ال 33 يومًا.. كيف قضی حزب الله اللبناني علی مشروع أمريكا الشرير في مهده؟
إلى متى سيستمر تصعيد التوترات على طول حدود لبنان مع فلسطين المحتلة؟
إلى متى سيستمر تصعيد التوترات على طول حدود لبنان مع فلسطين المحتلة؟
19 تموز 2023
وزير المالية الإسرائيلي وخطة تهجير وإبادة الفلسطينيين
وزير المالية الإسرائيلي وخطة تهجير وإبادة الفلسطينيين
19 تموز 2023
معركة نتنياهو ضد رافضي الخدمة في الجيش
معركة نتنياهو ضد رافضي الخدمة في الجيش
19 تموز 2023
السيد نصرالله: علينا قراءة تاريخ لبنان لنستفيد من العبر
السيد نصرالله: علينا قراءة تاريخ لبنان لنستفيد من العبر
19 تموز 2023
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
18 تموز 2023
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
18 تموز 2023
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
18 تموز 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سحب بساط الوصاية الأردنية
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سحب بساط الوصاية الأردنية
18 تموز 2023
تحركات أمريكية مريبة في دير الزور.. إلام تهدف؟
تحركات أمريكية مريبة في دير الزور.. إلام تهدف؟
18 تموز 2023
قائد الثورة الإسلامیة یشکر منتخب شباب إيران للكرة الطائرة لتتویجه ببطولة العالم
قائد الثورة الإسلامیة یشکر منتخب شباب إيران للكرة الطائرة لتتویجه ببطولة العالم
17 تموز 2023
لقاء بشار الأسد بمحمد السوداني.. الغايات والأهداف؟
لقاء بشار الأسد بمحمد السوداني.. الغايات والأهداف؟
17 تموز 2023
كيف تغذي الهيمنة المالية الأمريكية أزمات العراق؟
كيف تغذي الهيمنة المالية الأمريكية أزمات العراق؟
17 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سحب بساط الوصاية الأردنية