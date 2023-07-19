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الأربعاء 19 تموز 2023 ساعة 13:24

لبنان تدين قرار الإتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين السوريين

لبنان تدين قرار الإتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين السوريين
ووجّه بو حبيب رسالة إلى مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، شجب خلالها قرار البرلمان الأوروبي.

وأكد الوزير اللبناني على "ضرورة إطلاق حوار بناء وشامل بين لبنان والاتحاد الأوروبي حول كل الملفات، وبالأخص ملف النزوح السوري".

وأوضح أن "هذا الملف بدأ يشكل تهديدًا ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي، بل أيضا على استمرار وجود لبنان ككيان"، حسب وصفه.

وأشار الوزير إلى تمسك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم.

وشدد بو حبيب على "استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خارطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم".

وكان البرلمان الأوروبي صوّت، قبل أيام، بأغلبية ساحقة على قرار يدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان.
رقم : 1070592
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