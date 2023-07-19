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الأربعاء 19 تموز 2023 ساعة 15:47

سفير إيران الجديد في الرياض يبدأ عمله قريبا

سفير إيران الجديد في الرياض يبدأ عمله قريبا
وقبل تعيينه سفيرا للجمهورية الاسلامية الايرانية في الرياض كان عنايتي يتولى مسؤولية مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون الخليج الفارسي في الخارجية وقبلها كان سفيرا لايران في الكويت.

وتم قبل فترة رسميا افتتاح السفارة الايرانية في الرياض والقنصلية الايرانية العامة في جدة ومكتب تمثيل الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة التعاون الاسلامي، بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية وشؤون الايرانيين في الخارج علي رضا بيكدلي والقائم باعمال السفارة حسن زرنكار ومسؤولين سعوديين.

وقبل عدة اشهر اتفقت الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية بوساطة صينية في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية اثر قطيعة دامت 7 اعوام.
رقم : 1070617
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