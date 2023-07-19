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الأربعاء 19 تموز 2023 ساعة 16:15

ايران وتركيا تهدفان لايصال التبادل التجاري الى 30 مليار دولار

ايران وتركيا تهدفان لايصال التبادل التجاري الى 30 مليار دولار
وفي لقائه اليوم الاربعاء مع ناشطين اقتصاديين في محافظة زنجان شمال غرب ايران، شدد حبيب الله زاده على أهمية تركيا بالنسبة لإيران اقتصاديًا وكذلك إيران بالنسبة لتركيا، موضحًا: هذه الأهمية تضاعفت في عهد الحكومة الحالية وتوقف الاتجاه النزولي للصادرات الإيرانية إلى تركيا وازداد بعد سنوات، وتم ادراج زيادة التبادلات مع 15 دولة مجاورة في جدول الأعمال.

وأعلن سفير إيران في تركيا عن الهدف المحدد للتبادلات الإيرانية التركية وهو بلوغ 30 مليار دولار سنويا، وقال: ان "تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير البنية التحتية اللازمة ، خاصة على الحدود ، لأن الحدود التجارية حاليًا لا تستجيب لحجم التبادلات".

وأشار إلى مرور كمية كبيرة من الشاحنات التركية والإيرانية عبر الحدود وأوضح أن البلدين يعملان حاليا على تحديد طرق الترانزيت إلى الخليج الفارسي والحدود الباكستانية.

وأشار حبيب الله زاده إلى وجود مليون إيراني في تركيا وتسجيل عدة آلاف من الشركات الايرانية في تركيا وقال: يجب الاستفادة من قدرة الإيرانيين الذين يعيشون في هذا البلد.
رقم : 1070620
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