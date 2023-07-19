بيان سعودي تركي هام يستهدف قضايا المنطقة

وفي بيان سعودي تركي نقلته وكالة الأنباء السعودية استنكرت الرياض وأنقرة الإساءات المتعمدة للقرآن الكريم وأكدتا على أهمية نشر قيم الحوار والتسامح.



وشدد البيان الذي صدر وفقا لما ناقش ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أهمية استقرار أسواق الطاقة وعلى إدانة الاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وبشأن التطورات في السودان أكد البيان السعودي التركي على أهمية التزام طرفي الصراع بالسودان بوقف إطلاق النار والبناء على إعلان جدة.



كما أكد البيان على أهمية إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال المفاوضات استنادا للقانون الدولي، وعلى أهمية مبادرة البحر الأسود لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار وسلاسل الإمداد.



وحول اليمن.. أكد البيان على الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.