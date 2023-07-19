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الأربعاء 19 تموز 2023 ساعة 18:12

وزير النفط العراقي يرحب بالشركات السعودية

وزير النفط العراقي يرحب بالشركات السعودية
وقالت وكالة الأنباء العراقية إن تصريحات عبد الغني جاءت خلال لقائه مساعد وزير الطاقة لشؤون النفط والغاز السعودي، محمد بن عبد الرحمن البراهيم، والوفد المرافق له.

وأشار بيان صادر عن وزارة النفط العراقية إلى أنه تم الترحيب بالتعاون والشراكة والاستثمار مع المملكة لتطوير قطاع النفط والطاقة، وذلك في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحويل المشاريع المشتركة إلى التنفيذ العملي الفعلي، وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأكد عبد الغني على العلاقات المتميزة بين العراق والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى ترحيب العراق بشركات المملكة للاستثمار والمشاركة في تطوير حقول النفط والغاز، وتصفية وتحسين البنية التحتية وغيرها.

من جانبه، أعلن مساعد وزير الطاقة لشؤون النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، أن الوزير عبد العزيز بن سلمان، يرغب في إنشاء عدد من مشاريع التعاون الثنائي بين العراق والمملكة في قطاع النفط والطاقة، وذلك خلال لقائه مسؤولين في وزارة النفط العراقية.

وأوضح البراهيم أن الوفد عقد مباحثات مع المسؤولين العراقيين، واستعرض فرص الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والمواقع الاستكشافية والتصفية وغيرها، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق حول عدد من المشاريع في الفترة القريبة المقبلة.
رقم : 1070634
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