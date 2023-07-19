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الأربعاء 19 تموز 2023 ساعة 18:14

قائد بحرية حرس الثورة: احتجاز الناقلة البريطانية جسدت اقتدار ايران في البحار

قائد بحرية حرس الثورة: احتجاز الناقلة البريطانية جسدت اقتدار ايران في البحار
وقال الادميرال "تنكسيري"، في تصريح للصحافيين على هامش تنفقده اليوم الاربعاء، مقر قيادة الطيران المسير التابع لبحرية الحرس الثوري، "ان من واجب الوسط الاعلامي الموالي والمخلص لمبادئ الثورة الاسلامية، ان يعمل على نشر منجزات عملية احتجاز الناقلة البريطانية، بعد ان سرقت النفط الايراني المحمل بواسطة الناقلة "كريس – 1 في مضيق جبل الطارق، كما امتنعت حتى عن تبرير عملها البشع.

واضاف: ان هذه العملية البطولية، سوف لن تُمحى من ذاكرة الشعب الايراني، لان ابناءه المنتسبين الى بحرية الحرس الثوري، نجحوا في تنفيذ احد اهم الفرائض الالهية والمهام الوطنية التي اوكلت اليهم في حينه.

واوضح هذا القائد العسكري، ان القوات البحرية التابعة لحرس الثورة، ومن خلال تلك العملية، لقّنوا الكيان البريطاني الخبيث درسا لن ينساه ابدا، وذلك تنفيذا لتعاليم القائد الاعلى للقوات المسلحة الايرانية "الامام الخامنئي"، مؤكدا سماحته في هذا الخصوص، من ان "اجراء السفينة البريطانية، لن يمر دون رد عناصر حزب الله في الجمهورية الاسلامية ان شاء الله".

وعلى صعيد اخر، ثمن الادميرال تنكسيري جهود كافة القوى المنتسبة الى وحدة الطائرات المسيرة لدى بحرية حرس الثورة، في سياق تنفيذ اوامر سماحة القائد الاعلى للقوات المسلحة؛ مؤكدا بان انجازات هؤلاء البواسل تحققت رغم الضغوظ والحظر المفروض على البلاد، ما اصاب الاعداء بالذهول لانهم شاهدوا بام اعينهم كيف استطاع ابناء ايران الاسلامية ان يجتازون التحديات ويبلغون قمم التقدم والشموخ.

ومضى الى القول: ان استخدام الطائرات المسيرة يأتي ضمن الستراتيجيات الدفاعية لدى بحرية حرس الثورة التي تمتلك اليوم انواعا مميزة وفريدة من هذه الطائرات بفضل جهود كوادرها العلمية وسواعد شبانها الثوريين.
رقم : 1070636
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