مسؤول: إيران ماضية قدما بمتابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني

جاءت تصريحات محمد دهقان في كلمة له على هامش لقاء أجراه مع مجموعة من المحامين وأساتذة الجامعات العراقية، والذي شدد خلاله على ضرورة تفعيل النشاط القانوني للدول الإسلامية على الساحة الدولية.



وأضاف دهقان، أن "الولايات المتحدة والجبهة المتغطرسة تبذل جهودا خاصة، لاستخدام الأنظمة والقواعد القانونية الدولية كأداة لاتهام بعض الدول بالإرهاب، ويطالبون بحقوق الإنسان وينزلون أقصى العقوبات الظالمة بحق هذه الدول بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان، بينما هم أيديهم ملطخة بدماء آلاف النساء والأطفال الأبرياء في كل أنحاء العالم".



وناشد مساعد الرئيس الإيراني، الجانب العراقي "بتشكيل محكمة عدل إقليمية بمشاركة الدول الإسلامية، كون أن الغرب ليس لديه الصلاحية الأخلاقية اللازمة للتحكيم في النزاعات بين الدول الإسلامية نفسها".



وأعرب دهقان، عن "ارتياحه للإجراءات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة العراقية في متابعة ملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني، آملا أن يؤدي هذا التعاون بين الجانبين، على جميع المستويات القانونية، إلى نتائج إيجابية لكلا البلدين".