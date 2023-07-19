الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 19 تموز 2023 ساعة 19:27

الخارجية السورية تُدين قطع المياه عن الحسكة

الخارجية السورية تُدين قطع المياه عن الحسكة
وأكّدت الوزارة أنّ ذلك يمثل "تهديداً خطيراً للصحة العامة، ولا سيما في ظل تسجيل المنطقة ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة، بحيث يجري استخدام المياه كسلاح حرب، وأداة لتحقيق غايات سياسية".

كما أضافت أنّ "أبناء مدينة الحسكة ومحيطها، عالقون ما بين سندان الاحتلال التركي ومرتزقته من العصابات الإرهابية، ومطرقة الاحتلال الأميركي وأدواته من الميليشيات الانفصالية، الذين يستمرون بقطع مياه الشرب عن المدينة ومحيطها والتجمعات السكانية الممتدة على طول خط جر المياه الواصل من محطة علوك، وصولاً إلى جزء من ريف الحسكة الشرقي".

وطالبت الخارجية السورية الأمم المتحدة بـ"التحرك الفوري والفاعل لإيقاف هذا الانتهاك الجسيم للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية كافة".

كذلك، أشارت إلى ضرورة ضمان استئناف ضخ المياه من المحطة "بالسرعة الكلية"، وتمكين الفرق الفنية العائدة لمؤسسة مياه الشرب والمنظمات الدولية من الوصول إلى المحطة، "للإشراف على عملها وتشغيلها، ما يضمن حصول أهالي الحسكة على المياه الصالحة للشرب".

وشدّدت على أنّ "إنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأميركية والتركية على الأراضي السورية، وإعادة بسط سلطة الدولة واستئناف عمل مؤسساتها الرسمية في الشمال، والشمال الشرقي والشمال الغربي، هما المدخل الوحيد لإنهاء معاناة أهلنا هناك، وإعادة الاستقرار للمنطقة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية فيها".

ويعاني المدنيون الآمنون في مدينة الحسكة ومحيطها، من انقطاع المياه من محطة علوك منذ أشهر طويلة، ولا سيما في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وغير المسبوقة هذا العام، ما أدّى إلى انتشار العديد من الأمراض والأوبئة، الأمر الذي يهدد بحصول كارثة إنسانية من الصعب تحمل تبعاتها.

وسبق أن حذّرت السلطات الصحية والرسمية والمنظمات الدولية العاملة في المحافظة، من خطورة انقطاع المياه على حياة السكان، ودور ذلك في ارتفاع احتمالية انتشار أوبئة وأمراض، نتيجة اضطرار السكان الاعتماد على مصادر مائية غير آمنة.
رقم : 1070652
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: الشعب اليمني يواصل بناء قدراته الدفاعية
السيد الحوثي: الشعب اليمني يواصل بناء قدراته الدفاعية
حرب ال 33 يومًا.. كيف قضی حزب الله اللبناني علی مشروع أمريكا الشرير في مهده؟
حرب ال 33 يومًا.. كيف قضی حزب الله اللبناني علی مشروع أمريكا الشرير في مهده؟
19 تموز 2023
إلى متى سيستمر تصعيد التوترات على طول حدود لبنان مع فلسطين المحتلة؟
إلى متى سيستمر تصعيد التوترات على طول حدود لبنان مع فلسطين المحتلة؟
19 تموز 2023
وزير المالية الإسرائيلي وخطة تهجير وإبادة الفلسطينيين
وزير المالية الإسرائيلي وخطة تهجير وإبادة الفلسطينيين
19 تموز 2023
معركة نتنياهو ضد رافضي الخدمة في الجيش
معركة نتنياهو ضد رافضي الخدمة في الجيش
19 تموز 2023
السيد نصرالله: علينا قراءة تاريخ لبنان لنستفيد من العبر
السيد نصرالله: علينا قراءة تاريخ لبنان لنستفيد من العبر
19 تموز 2023
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
18 تموز 2023
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
18 تموز 2023
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
18 تموز 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سحب بساط الوصاية الأردنية
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سحب بساط الوصاية الأردنية
18 تموز 2023
تحركات أمريكية مريبة في دير الزور.. إلام تهدف؟
تحركات أمريكية مريبة في دير الزور.. إلام تهدف؟
18 تموز 2023
قائد الثورة الإسلامیة یشکر منتخب شباب إيران للكرة الطائرة لتتویجه ببطولة العالم
قائد الثورة الإسلامیة یشکر منتخب شباب إيران للكرة الطائرة لتتویجه ببطولة العالم
17 تموز 2023
لقاء بشار الأسد بمحمد السوداني.. الغايات والأهداف؟
لقاء بشار الأسد بمحمد السوداني.. الغايات والأهداف؟
17 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سحب بساط الوصاية الأردنية