ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن نائب الرئيس هان تشنغ قوله لكيري إن مواجهة تغير المناخ جانب مهم من جوانب التعاون الصيني الأميركي، ولكن التعاون من المفترض أن يقوم على الاحترام المتبادل.



وأضاف: يجب المضي قدما على أساس مشاركة الولايات المتحدة الكاملة في القضايا الأساسية التي تهم الطرفين، وتبادل الأفكار.



وقال كيري لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال الزيارة التي أجراها هذا الأسبوع، إن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة باستقرار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، فيما يعمل الجانبان على استئناف الاتصالات رفيعة المستوى.



وتراجعت العلاقات بين البلدين لمستوى قياسي منخفض في ظل خلافات على التعريفات الجمركية، والقيود على الوصول للتكنولوجيا، وملف حقوق الإنسان، ومطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، وتهديدات بكين لتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.



وعلقت الصين تعاونها مع إدارة بايدن في أغسطس الماضي، في عدد من مجالات التعاون من بينها التغير المناخي، وذلك في تعبير عن الغضب في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان.



وتعتبر الصين الجزيرة جزءا أصيلامن أراضيها، وهي عازمة على اخضاعها لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر، وهذا يهدد بجر الولايات المتحدة إلى صراع كبير في منطقة حيوية للاقتصاد العالمي.