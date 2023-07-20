واشنطن تفرض عقوبات على 14 مصرفا عراقيا

أعلنت ذلك صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية أمس الأربعاء، حیث اشارت الصحيفة، ان العقوبات طالت المصارف التالية:



1- المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل 2- القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل 3- الطيف الاسلامي 4- مصرف إيلاف الاسلامي 5- مصرف اربيل للاستثمار والتمويل 6- البنك الاسلامي الدولي 7- مصرف عبر العراق 8- مصرف الموصل للتنمية والاستثمار 9- مصرف الراجح 10- مصرف سومر التجاري 11- مصرف الثقة الدولي الاسلامي 12- مصرف أور الإسلامي 13- مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل 14- مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل.