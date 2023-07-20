الصفحة الرئيسية
0
الخميس 20 تموز 2023 ساعة 07:56

العراق تنبه السويد بخطورة حرق القرآن الكريم من جديد

العراق تنبه السويد بخطورة حرق القرآن الكريم من جديد
وجرى خلال الاتصال مناقشة تهديد حارق القرآن الكريم بتكرار فعلته يوم غد الخميس 20 تموز 2023، مع شخص آخر من العراق أمام السفارة العراقيَّة في ستوكهولم.

وأشار حسين إلى خطورة هذه المواقف، وتكرارها يدل على عمل ممنهج، وأن القرآن الكريم راسخ في قلوب أكثر من ملياري مسلم حول العالم.

داعيا الحكومة السويدية إلى منع تكرار هذه الأفعال المسيئة والمتكررة إلى الإسلام والقرآن الكريم، والتصدي لمثل هذه الأعمال الاستفزازية، التي تحرض على العنف وتغذي الكراهية والعنصرية والتطرف، والتي لا يمكن إدراجها ضمن نطاق الحريات.

لافتا إلى أهمية أن يكون هناك موقف دولي حازم إزاءها ينطلق من القوانين والأعراف الدوليَّة، التي تمنع الإساءة والاعتداء على الأديان والكتب المقدسة والمعتقدات.

وأكد حسين حرص الحكومة والشعب العراقي على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسيَّة المقيمة في بغداد، ومنها بعثة مملكة السويد، مشددا على احترام حرية التعبير عن الرأي وفق المعايير الدستورية والقانونية وبما لا يشكل اساءة للأديان أو حرية المعتقد.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية السويدي عن استنكار حكومة بلاده لهذا العمل، مؤكدا أن الحكومة السويدية ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعاديّة للإسلام، وإنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة، مجددا التزام الحكومة السويدية بحماية السفارة العراقيَّة في ستوكهولم.
رقم : 1070740
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاساءة للقران الكريم وضعف مواقف الدول الاسلامية
الاساءة للقران الكريم وضعف مواقف الدول الاسلامية
تحركات أمريكيّة مشبوهة في الشمال السوري.. ما الهدف؟
تحركات أمريكيّة مشبوهة في الشمال السوري.. ما الهدف؟
20 تموز 2023
شلل الأراضي المحتلة في "يوم الفوضى"
شلل الأراضي المحتلة في "يوم الفوضى"
20 تموز 2023
امير عبداللهيان: لا نجامل احدا حول وحدة اراضي ايران وسيادتها الوطنية
امير عبداللهيان: لا نجامل احدا حول وحدة اراضي ايران وسيادتها الوطنية
20 تموز 2023
السيد الحوثي: الشعب اليمني يواصل بناء قدراته الدفاعية
السيد الحوثي: الشعب اليمني يواصل بناء قدراته الدفاعية
19 تموز 2023
حرب ال 33 يومًا.. كيف قضی حزب الله اللبناني علی مشروع أمريكا الشرير في مهده؟
حرب ال 33 يومًا.. كيف قضی حزب الله اللبناني علی مشروع أمريكا الشرير في مهده؟
19 تموز 2023
إلى متى سيستمر تصعيد التوترات على طول حدود لبنان مع فلسطين المحتلة؟
إلى متى سيستمر تصعيد التوترات على طول حدود لبنان مع فلسطين المحتلة؟
19 تموز 2023
وزير المالية الإسرائيلي وخطة تهجير وإبادة الفلسطينيين
وزير المالية الإسرائيلي وخطة تهجير وإبادة الفلسطينيين
19 تموز 2023
معركة نتنياهو ضد رافضي الخدمة في الجيش
معركة نتنياهو ضد رافضي الخدمة في الجيش
19 تموز 2023
السيد نصرالله: علينا قراءة تاريخ لبنان لنستفيد من العبر
السيد نصرالله: علينا قراءة تاريخ لبنان لنستفيد من العبر
19 تموز 2023
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
18 تموز 2023
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
18 تموز 2023
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
18 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سحب بساط الوصاية الأردنية