العراق تنبه السويد بخطورة حرق القرآن الكريم من جديد

وجرى خلال الاتصال مناقشة تهديد حارق القرآن الكريم بتكرار فعلته يوم غد الخميس 20 تموز 2023، مع شخص آخر من العراق أمام السفارة العراقيَّة في ستوكهولم.



وأشار حسين إلى خطورة هذه المواقف، وتكرارها يدل على عمل ممنهج، وأن القرآن الكريم راسخ في قلوب أكثر من ملياري مسلم حول العالم.



داعيا الحكومة السويدية إلى منع تكرار هذه الأفعال المسيئة والمتكررة إلى الإسلام والقرآن الكريم، والتصدي لمثل هذه الأعمال الاستفزازية، التي تحرض على العنف وتغذي الكراهية والعنصرية والتطرف، والتي لا يمكن إدراجها ضمن نطاق الحريات.



لافتا إلى أهمية أن يكون هناك موقف دولي حازم إزاءها ينطلق من القوانين والأعراف الدوليَّة، التي تمنع الإساءة والاعتداء على الأديان والكتب المقدسة والمعتقدات.



وأكد حسين حرص الحكومة والشعب العراقي على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسيَّة المقيمة في بغداد، ومنها بعثة مملكة السويد، مشددا على احترام حرية التعبير عن الرأي وفق المعايير الدستورية والقانونية وبما لا يشكل اساءة للأديان أو حرية المعتقد.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية السويدي عن استنكار حكومة بلاده لهذا العمل، مؤكدا أن الحكومة السويدية ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعاديّة للإسلام، وإنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة، مجددا التزام الحكومة السويدية بحماية السفارة العراقيَّة في ستوكهولم.