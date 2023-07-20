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الخميس 20 تموز 2023 ساعة 10:31
اجتماع في العراق بشأن منح السويد رخصة ثانية لحرق القرآن
وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، سيعقد بعد قليل اجتماعا مهما بشأن تداعيات منح السويد رخصة ثانية لحرق المصحف الشريف".
رقم :
1070790
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