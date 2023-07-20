اجتماع في العراق بشأن منح السويد رخصة ثانية لحرق القرآن

اسلام تايمز (العراق) - كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الخميس، ان القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني سيعقد اجتماعا مهما بشأن تداعيات منح السويد رخصة ثانية لحرق المصحف الشريف.