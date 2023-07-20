الصفحة الرئيسية
0
الخميس 20 تموز 2023 ساعة 10:32

عمار الحكيم يستنكر إذن شرطة السويد للمتطرف لتكرار فعلته الشنيعة

عمار الحكيم يستنكر إذن شرطة السويد للمتطرف لتكرار فعلته الشنيعة
وقال الحكيم" مرة أخرى تتجرأ جهات متطرفة في السويد على انتهاك حرمة الدين الإسلامي الحنيف بمنح شرطة المملكة الأذن للمتطرف نفسه الذي أقدم على حرق نسخة من المصحف الشريف لتكرار فعلته الشنيعة في تحدٍ صارخ لمشاعر المسلمين والإساءة لمعتقداتهم، ومنحه الأذن أيضا بإحراق العلم العراقي الذي يزدان باسم لفظ الجلالة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم".

وطالب الجهات المعنية بالمملكة بإيقاف ومنع هكذا سلوكيات تحالف القانون الدولي القاضي بعدم ازدراء المعتقدات والإساءة لمتبنيات جميع الأديان والمذاهب والقوميات، محذرا من مساعي بعض الجهات المغرضة لإشاعة روح الكراهية بين شعوب العالم.

ودعا الحكيم المجتمع الدولي و المنظمات الدولية لاسيما الأمم المتحدة و منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة هذا الفهم الخاطئ للحريات والاستنكار بالطرق السلمية التي تتسق مع منهج القرآن الكريم.
رقم : 1070792
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاساءة للقران الكريم وضعف مواقف الدول الاسلامية
الاساءة للقران الكريم وضعف مواقف الدول الاسلامية
تحركات أمريكيّة مشبوهة في الشمال السوري.. ما الهدف؟
تحركات أمريكيّة مشبوهة في الشمال السوري.. ما الهدف؟
20 تموز 2023
شلل الأراضي المحتلة في "يوم الفوضى"
شلل الأراضي المحتلة في "يوم الفوضى"
20 تموز 2023
امير عبداللهيان: لا نجامل احدا حول وحدة اراضي ايران وسيادتها الوطنية
امير عبداللهيان: لا نجامل احدا حول وحدة اراضي ايران وسيادتها الوطنية
20 تموز 2023
السيد الحوثي: الشعب اليمني يواصل بناء قدراته الدفاعية
السيد الحوثي: الشعب اليمني يواصل بناء قدراته الدفاعية
19 تموز 2023
حرب ال 33 يومًا.. كيف قضی حزب الله اللبناني علی مشروع أمريكا الشرير في مهده؟
حرب ال 33 يومًا.. كيف قضی حزب الله اللبناني علی مشروع أمريكا الشرير في مهده؟
19 تموز 2023
إلى متى سيستمر تصعيد التوترات على طول حدود لبنان مع فلسطين المحتلة؟
إلى متى سيستمر تصعيد التوترات على طول حدود لبنان مع فلسطين المحتلة؟
19 تموز 2023
وزير المالية الإسرائيلي وخطة تهجير وإبادة الفلسطينيين
وزير المالية الإسرائيلي وخطة تهجير وإبادة الفلسطينيين
19 تموز 2023
معركة نتنياهو ضد رافضي الخدمة في الجيش
معركة نتنياهو ضد رافضي الخدمة في الجيش
19 تموز 2023
السيد نصرالله: علينا قراءة تاريخ لبنان لنستفيد من العبر
السيد نصرالله: علينا قراءة تاريخ لبنان لنستفيد من العبر
19 تموز 2023
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
18 تموز 2023
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
18 تموز 2023
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
18 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سحب بساط الوصاية الأردنية