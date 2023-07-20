تنكسيري: نحذر أية شركة تقدم على تفريغ حمولة ناقلة سويس راجان

واضاف الادميرال تنكسيري في تصريح له في بندرعباس (جنوب) " نعلن بأن أية شركة تقدم على تفريغ نفطنا من هذه الناقلة (سويس راجان) فاننا سنعتبر تلك الشركة مسؤولة، كما نعتبر اميركا ايضا مسؤولة ".



وأشار الادميرال تنكسيري الى عملية احتجاز ناقلة النفط البريطانية "ايستنا ايمبرو" في 19 يوليو عام 2019 قائلا ان سماحة قائد الثورة الاسلامية اشار في خطاب في 16 يوليو ، ان البريطانيين الخبثاء قد احتجزوا سفننا بغير حق وقاموا بقرصنة بحرية وان القوات المسلحة الايرانية سيردون على ذلك ".



وتابع الادميرال تنكسيري " بعد مضي 72 ساعة على خطاب سماحة قائد الثورة الاسلامية اقدمت ناقلة نقفط بريطانية تدعى "ايستنا ايمبرو" على عبور مضيق هرمز وهي قامت بثلاثة مخالفات اولها الدخول الى مضيق هرمز عبر ممر الخروج، وثانيها اطفاء جهاز IS فيها ، وثالثها عدم الامتثال لتحذيراتنا، وعندما ارسلنا بعض القطع البحرية نحوها لاحتجازها ، لم تمتثل لاوامرنا وحينها تدخل مغاوير القوات البحرية للحرس الثوري على الفور واقدموا على احتجازها وهدايتها نحو المياه الايرانية، وحينها تحركت سفينة مرافقة كانت على بعد 30 ميلا منها ، نحونا ، وارغمت سفينة المرافقة على الامتثال وسحبنا الناقلة التي ارتكبت المخالفات الى المياه الايرانية"



واضاف " لقد ثبت خبث البريطانيين طوال التاريخ سواء في قضية اقتتطاع البحرين أو في قضية الجزر الايرانية في الخليج الفارسي، امام الجميع، وكما أكد سماحة قائد الثورة الاسلامية فان زمن ((اضرب واهرب)) قد ولى.