العراق يدين تكرار الاعتداء على القرآن الكريم والعلم العراقي

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أن "السوداني ترأس اجتماعا طارئا ضمّ؛ وزيري الخارجية والداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، وذلك على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف الشريف، وحادث حرق السفارة السويدية في بغداد".



وأدان الاجتماع "حادث حرق السفارة، وعده خرقا أمنيا واجب معالجته حالا، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن".



وتقرر خلال الاجتماع الطارئ "إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين تمّ إلقاء القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".



وفي هذا الصدد، جددت الحكومة العراقية تأكيداتها "الالتزام بأمن وحماية جميع البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي اعتداء يستهدفها".



وأكدت الحكومة العراقية أنها "أبلغت الحكومة السويدية يوم أمس، عبر القنوات الدبلوماسية، بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها، ومنح الموافقات تحت ذريعة حرية التعبير"، مبينة أنّ "مثل هذه الأعمال الاستفزازية تسيء للمواثيق والأعراف الدولية باحترام الأديان والمعتقدات، وتشكل خطرا على السلم، وتحرض على ثقافة العنف والكراهية"، وفقا للبيان.



وفي هذا الصدد أعلن رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف جمال رشيد، عن ادانته لتكرار الاعتداء على كتاب الله الحكيم والتجرؤ على علم الدولة العراقية.



وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية العراقية في بيان ، انه "يدين رئيس الجمهورية الدكتور عبداللطيف جمال رشيد بشدة التصرف غير المسؤول بمحاولة تكرار الاعتداء على كتاب الله الحكيم والتجرؤ على علم الدولة العراقية، ويبدي شديد الاستغراب إزاء عدم اتخاذ سلطات السويد الموقف المطلوب من دولة تحترم العقائد والمقدسات، وهذا ما يدفع بالمشكلة إلى المزيد من التعقيد وبما يفاقم مشاعر الغضب إزاء انتهاكات يجب ردعها ووضع حد لها".



وأضاف: "لقد حرص الرئيس على تنبيه وتحذير السلطات في السويد، بشكل مباشر ومن خلال القنوات الدبلوماسية، من أجل احترام مشاعر المسلمين والحيلولة دون هذا السلوك المنحرف، ويؤكد هنا ثانية على ان تنظر مملكة السويد بمسؤولية لما يحصل وبما يحول دون انتهاك حق المسلمين بكل القارات في احترام وتوقير مقدساتهم بمثل ما يحترمون فيه مقدسات أي إنسان على الكوكب وحقه في الاعتقاد والايمان".



وأشار المتحدث الى انه "يعضد رئيس الجمهورية في هذه الظروف حق التعبير السلمي والواعي في الاحتجاج على تلك التصرفات مع مراعاة احترام مسؤوليات البلد في صيانة التقاليد الدبلوماسية والتقيد بالاعراف والقوانين الدولية" حسبما افاد موقع السومرية نيوز.



ومن جانبه استنكر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، السيد عمار الحكيم بشدة منح شرطة السويد الأذن للمتطرف لتكرار فعلته الشنيعة في الإساءة لمعتقداتهم، ومنحه الأذن أيضا بإحراق العلم العراقي الذي يزدان باسم لفظ الجلالة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.



وقال الحكيم" مرة أخرى تتجرأ جهات متطرفة في السويد على انتهاك حرمة الدين الإسلامي الحنيف بمنح شرطة المملكة الأذن للمتطرف نفسه الذي أقدم على حرق نسخة من المصحف الشريف لتكرار فعلته الشنيعة في تحدٍ صارخ لمشاعر المسلمين والإساءة لمعتقداتهم، ومنحه الأذن أيضا بإحراق العلم العراقي الذي يزدان باسم لفظ الجلالة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم".



وطالب الجهات المعنية بالمملكة بإيقاف ومنع هكذا سلوكيات تحالف القانون الدولي القاضي بعدم ازدراء المعتقدات والإساءة لمتبنيات جميع الأديان والمذاهب والقوميات، محذرا من مساعي بعض الجهات المغرضة لإشاعة روح الكراهية بين شعوب العالم.



ودعا الحكيم المجتمع الدولي و المنظمات الدولية لاسيما الأمم المتحدة و منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة هذا الفهم الخاطئ للحريات والاستنكار بالطرق السلمية التي تتسق مع منهج القرآن الكريم.



وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، اليوم الخميس، تكرار السويد بمنح رخصة لحرق "القرآن" استفزاز لعموم المسلمين والعراقيين بشكل خاص.



وقال المالكي في تغريدة ان " تكرار حكومة السويد منح رخصة جديدة للتجاوز مرة اخرى على مقدسات المسلمين وتدنيس المصحف الشريف وحرقه، بالاضافة الى انتهاك سيادة العراق في السماح بحرق العلم العراقي امام السفارة العراقية، يمثل استفزازا لعموم المسلمين والعراقيين بشكل خاص".



وأشار الى ان "هذا الفعل يثبت تخلي السويد عن مبادئها وتقاليدها الديمقراطية واللجوء الى الانفعالات المؤلمة التي تحمل في طياتها التجاوز على الاخرين".



