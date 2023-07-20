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الخميس 20 تموز 2023 ساعة 14:52

الكيان الصهيوني ينهار من الداخل

الكيان الصهيوني ينهار من الداخل
وقد تظاهر عشرات الآلاف من الصهاينة في مناطق مختلفة من الاراضي المحتلة الفلسطينية، محاولين شل حركة الطرقات وسير القطارات في محطات مركزية.

وأغلق المحتجون ما لا يقل عن 6 طرق سريعة، ونظموا احتجاجات في محطات قطار رئيسية في ساعة الذروة بعد الظهر، ودخلوا بورصة تل أبيب ملقين بأوراق نقدية غير حقيقية، في إشارة إلى الفساد. وانتشر خيالة الشرطة واستخدموا خراطيم المياه لتفريق بعض المحتجين الذين أغلقوا الطرق أثناء الليل، وقالت الشرطة إنها احتجزت 45 شخصا على الأقل.

وتأتي هذه المظاهرات والاحتجاجات في وقت يواصل فيه الكنيست مناقشة تعديل قانوني يرمي إلى تقليص صلاحيات قضاة المحكمة العليا ومنعهم من إلغاء أي قرارات أو تعيينات حكومية وبعد أن وافق الكنيست في قراءة أولى الأسبوع الماضي على تعديل ما يعرف باسم "بند المعقولية". ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسات تصويت في قراءتين ثانية وثالثة في وقت لاحق من يوليو/تموز الجاري، وإذا تمت الموافقة على التعديل يصبح قانونا.

وتزداد تهديدات ضباط وجنود احتياط في المؤسسات الأمنية الصهيونية المختلفة -بما فيها وحدات النخبة العسكرية والمخابرات وسلاح الجو- بإنهاء تطوعهم وعدم الاستجابة لدعوات التجنيد في حال مضي حكومة نتنياهو قدما في إقرار تشريعات ما تسميه "الإصلاح القضائي".


وفي السياق أكد الاعلامي والكاتب السياسي الفلسطيني فارس أحمد أن الاحتجاجات في كيان الاحتلال تتسارع بطريقة مثيرة للجدل، مشدداً على أن الشارع الإسرائيلي ومن خلال تحركه يهدف إسقاط كامل حكومة نتنياهو و ليس نتنياهو وحده.

وأكد الباحث السياسي ماجد نعمة أن الولايات المتحدة لديها أوراق ضغط قوية داخل الدولة العميقة في الكيان الصهيوني، مبيناً أن الولايات المتحدة لديها إمكانية بأن تفجر حكومة نتنياهو من الداخل.

وبدورها قالت الناشطة السياسية د.آمال وهدان إن ملفات شائكة يريد الأميركي أن يمررها ولا يستطيع من خلال حكومة بنيامين نتنياهو فيما تسعى هذه الحكومة لأن تفرض ذاتها، مؤكدة أنه إذا ما ضغطت واشنطن على ضرورة تجميد التعديلات القضائية المطروحة سينفرط عقد هذه الحكومة تماما.

ومن جانبه يرى القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور سهيل الناطور، ان الاحتجاجات في الكيان الاسرائيلي، سببها التفكك والتصارع والخلافات بين الصهاينة. وقال في حديث لقناة العالم: ان المال الامريكي الهائل رغم انه نهض باقتصاد الكيان ونجح المشروع الاسرائيلي، ولكنه لم يغير شيئاً من الصراع الاسرائيلي الاسرائيلي الذي اتسع بطريقة غير مسبوقة.

وبدوره اشار المختص بالشأن الاسرائيلي حسن حجازي، الى ان هناك وتيرة مضطردة من تصعيد المعارضة في الكيان ضد حكومة نتنياهو بأساليب بدأت تأخذ طابعاً اكثر عنفاً وصداماً مع قوات الامن الصهيونية. وقال: ان حركة الاحتجاجات ضربت الكثير من المنشآت الحيوية في الكيان وعطلتها ومن بينها القطارات، في اشارة واضحة من المحتجين بانهم قادرون على شلّ الحياة تماماً داخل الكيان. ووصفها بانها رسالة تعبير قبل ايام من انجاز المرحلة الاولى من التعديلات القضائية المرتبطة برفع يد المحكمة العليا عن مراقبة ومحاسبة الحكومة.
 
رقم : 1070823
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