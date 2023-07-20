الاحتلال الأمريكي يكثف سرقاته للنفط السوري من حقول الجزيرة

وأفادت مصادر أهلية من ريف اليعربية لمراسلة وكالة سانا للانباء بأن قوات الاحتلال الأمريكي نقلت رتلاً مؤلفاً من 39 صهريجاً محملاً بالنفط الخام المسروق منذ ساعات فجر اليوم إلى معبر المحمودية على دفعات لتفريغ الحمولة، تمهيداً لنقلها إلى قواعدها في شمال العراق.



وتتواجد قوات الاحتلال الأمريكي بشكل غير شرعي في الجزيرة السورية، وتقوم بالتشارك مع ميليشيا (قسد) المرتبطة بها بنهب الثروات الوطنية والمحاصيل الاستراتيجية، كالنفط ومحصولي القمح والشعير وحرمان الشعب السوري منها، في إطار سياسة الاحتلال الممنهجة لتجويعه، وخلق الأزمات المتتالية للدولة السورية.