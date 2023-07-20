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الخميس 20 تموز 2023 ساعة 15:07

الرئيس العراقي يدين تكرار الاعتداء على القرآن الكريم والعلم العراقي

الرئيس العراقي يدين تكرار الاعتداء على القرآن الكريم والعلم العراقي
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية العراقية في بيان ، انه "يدين رئيس الجمهورية الدكتور عبداللطيف جمال رشيد بشدة التصرف غير المسؤول بمحاولة تكرار الاعتداء على كتاب الله الحكيم والتجرؤ على علم الدولة العراقية، ويبدي شديد الاستغراب إزاء عدم اتخاذ سلطات السويد الموقف المطلوب من دولة تحترم العقائد والمقدسات، وهذا ما يدفع بالمشكلة إلى المزيد من التعقيد وبما يفاقم مشاعر الغضب إزاء انتهاكات يجب ردعها ووضع حد لها".

وأضاف: "لقد حرص الرئيس على تنبيه وتحذير السلطات في السويد، بشكل مباشر ومن خلال القنوات الدبلوماسية، من أجل احترام مشاعر المسلمين والحيلولة دون هذا السلوك المنحرف، ويؤكد هنا ثانية على ان تنظر مملكة السويد بمسؤولية لما يحصل وبما يحول دون انتهاك حق المسلمين بكل القارات في احترام وتوقير مقدساتهم بمثل ما يحترمون فيه مقدسات أي إنسان على الكوكب وحقه في الاعتقاد والايمان".

وأشار المتحدث الى انه "يعضد رئيس الجمهورية في هذه الظروف حق التعبير السلمي والواعي في الاحتجاج على تلك التصرفات مع مراعاة احترام مسؤوليات البلد في صيانة التقاليد الدبلوماسية والتقيد بالاعراف والقوانين الدولية" حسبما افاد موقع السومرية نيوز.
رقم : 1070828
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