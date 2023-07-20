العامري يدعو الحكومة العراقية لاعادة النظر جديا في العلاقات مع السويد

وقال العامري في بيان إن "السويد تعاود من جديد ممارسة عادتها في السماح لشذّاذ الآفاق بالتطاول على مشاعر ملياري مسلم، والإساءة بالإعتداء على المقدسات".



واضاف، ان "تكرارَ سماح السلطات السويدية لأعمال الكراهية والاستفزاز، بات يشكل منهجاً ومؤشراً مؤكَدين على دورٍ عدواني أنيط بالسويد يستهدف المسلمين".



وأشاد العامري بـ "الموقف الشجاع للحكومة العراقية"، داعياً باقي دول العالم الاسلامي الى أن "تحذو حذوها وتعيد النظر بجدية، في علاقاتها مع السويد وعلى جميع الأصعدة، الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية لتمادي السلطات السويدية في التعدي والاساءة لمقدسات الاسلام والمسلمين".