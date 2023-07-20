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الخميس 20 تموز 2023 ساعة 16:19

العميد جلالي: 30 بالمئة من الهجمات التي تعرضت لها البلاد كان مصدرها الذكاء الاصطناعي

العميد جلالي: 30 بالمئة من الهجمات التي تعرضت لها البلاد كان مصدرها الذكاء الاصطناعي
واضاف العميد جلالي لدى تفقده واحة العلم والتكنولوجيا في جامعة سمنان (مركز محافظة سمنان شرق طهران) ومنتجات الشركات المعرفية التابعة لها ، اليوم الخميس، ان التهديدات التكنولوجية اليوم تدخل في نطاق الحروب غير العسكرية، وان الاعداء قد وضعوا استراتيجيات مختلفة في مجال تهديدات الحرب التكنولوجية، ومن اجل مواجهة التهديدات التكنولوجية والعلمية، يجب ان نختار استراتيجيات مناسبة للمواجهة.

وتابع جلالي ان الجامعات وواحات العلم والتكنولوجيا، هي اساس بلورة واعداد ووضع الاستراتيجات المطلوبة للدفاع ومواجهة التهديدات التكنولوجية.

واعتبر العميد جلالي ان من السيناريوهات المحتملة، تعرض البنى التحتية الايرانية لهجمات تشنها الحكومات المعادية، وان شركة اتصالات البنى التحتية في ايران قد تصدت لهذه المخاطر حتى الان وهناك مخطط مرسوم لقطع حاجة هذه الشركة للتيار الكهربائي في غضون 3 سنوات، وان الشريان الحيوي الوحيد في ايران في مجال الدفاع المدني هو شركة اتصالات البنى التحتية.
رقم : 1070844
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