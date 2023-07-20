قائد الجيش: الدفاع المقدس والدفاع عن المقدسات ذروة تضحيات الشعب الايراني

وفي الحفل الثاني لمنح اوسمة التضحية لأسر شهداء الضباط الخريجين من جامعة "الإمام علي (ع)" للضباط التابعة للقوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية قال اللواء عبدالرحيم موسوي: إن عهد الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) وعهد الدفاع عن المقدسات (في سوريا والعراق)، اظهرا ذروة تضحيات الشعب الايراني العظيم، والقائد العام للقوات المسلحة منح راية ووسام التضحية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، والقوات البرية للجيش، وجامعة "الإمام علي (ع)" للضباط.



وفي إشارة إلى تقديم 1184 قائدا شهيدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل الدفاع عن الوطن والاهداف السامية للثورة ، قال: ان هذا الوسام يمنح لشهداء جامعة "الامام علي (ع)" للقوة البرية، والقادة البارزين، والذين أظهروا الشجاعة في مرحلة الدفاع المقدس ومرحلة الدفاع عن المقدسات، وهذا البرنامج سيستمر بالتأكيد حتى منح الوسام حتى آخر شهيد، وطبعاً حديقة الاستشهاد ما زالت مفتوحة وستظل كذلك حتى قدوم الإمام المهدي (عج).