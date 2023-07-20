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الخميس 20 تموز 2023 ساعة 18:09
النجباء تثمن موقف الحكومة العراقية بقطع العلاقات مع السويد
رقم :
1070863
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أحدث العناوين
مستجدات قضية الصحراء الغربية
النجباء تثمن موقف الحكومة العراقية بقطع العلاقات مع السويد
الوقف السني العراقي: قرار الحكومة بطرد السفيرة السويدية من العراق موقف مشرف
قائد الجيش: الدفاع المقدس والدفاع عن المقدسات ذروة تضحيات الشعب الايراني
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