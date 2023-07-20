الصفحة الرئيسية
0
الخميس 20 تموز 2023 ساعة 18:09

النجباء تثمن موقف الحكومة العراقية بقطع العلاقات مع السويد

النجباء تثمن موقف الحكومة العراقية بقطع العلاقات مع السويد
رقم : 1070863
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاساءة للقران الكريم وضعف مواقف الدول الاسلامية
الاساءة للقران الكريم وضعف مواقف الدول الاسلامية
تحركات أمريكيّة مشبوهة في الشمال السوري.. ما الهدف؟
تحركات أمريكيّة مشبوهة في الشمال السوري.. ما الهدف؟
20 تموز 2023
شلل الأراضي المحتلة في "يوم الفوضى"
شلل الأراضي المحتلة في "يوم الفوضى"
20 تموز 2023
امير عبداللهيان: لا نجامل احدا حول وحدة اراضي ايران وسيادتها الوطنية
امير عبداللهيان: لا نجامل احدا حول وحدة اراضي ايران وسيادتها الوطنية
20 تموز 2023
السيد الحوثي: الشعب اليمني يواصل بناء قدراته الدفاعية
السيد الحوثي: الشعب اليمني يواصل بناء قدراته الدفاعية
19 تموز 2023
حرب ال 33 يومًا.. كيف قضی حزب الله اللبناني علی مشروع أمريكا الشرير في مهده؟
حرب ال 33 يومًا.. كيف قضی حزب الله اللبناني علی مشروع أمريكا الشرير في مهده؟
19 تموز 2023
إلى متى سيستمر تصعيد التوترات على طول حدود لبنان مع فلسطين المحتلة؟
إلى متى سيستمر تصعيد التوترات على طول حدود لبنان مع فلسطين المحتلة؟
19 تموز 2023
وزير المالية الإسرائيلي وخطة تهجير وإبادة الفلسطينيين
وزير المالية الإسرائيلي وخطة تهجير وإبادة الفلسطينيين
19 تموز 2023
معركة نتنياهو ضد رافضي الخدمة في الجيش
معركة نتنياهو ضد رافضي الخدمة في الجيش
19 تموز 2023
السيد نصرالله: علينا قراءة تاريخ لبنان لنستفيد من العبر
السيد نصرالله: علينا قراءة تاريخ لبنان لنستفيد من العبر
19 تموز 2023
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
18 تموز 2023
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
18 تموز 2023
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
18 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سحب بساط الوصاية الأردنية