ايران...مسيرات للتنديد بالاساءة للقرآن الكريم في عموم البلاد غدا

وقال حجة الإسلام محسن محمودي، نائب شؤون المحافظات في مجلس التنسيق للاعلام الإسلامي، مساء اليوم الخميس: ان الاساءة مرة اخرى للقرآن الكريم في السويد، بإذن من حكومتها، جرحت قلوب العالم الإسلامي وأتباع الديانات التوحيدية، ويجب على العالم الإسلامي أن يدين هذا السلوك المستهجن.



وفي إشارة إلى هذه الجريمة الوقحة قائلا: بهذه المناسبة سيندد الشعب الايراني المسلم بعد صلاة الجمعة في جميع أنحاء البلاد غدا، تصرفات هذا العنصر المرتزق ودعم الحكومة السويدية له.



وأضاف: ان المتوقع من الجهاز الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ان يتصدى بحزم لهذا السلوك المهين ، وعلى العالم الإسلامي أن يتعامل بصورة حازمة مع الحكومة السويدية لتكون عبرة لمن يعتبر.