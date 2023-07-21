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الجمعة 21 تموز 2023 ساعة 08:20

إحياء مراسم اليوم العالمي للطفل الرضيع في ايران

إحياء مراسم اليوم العالمي للطفل الرضيع في ايران
وتشهد مختلف المحافظات والمدن الإيرانية أكبر ملتقى للأطفال الرضع في مراسم تجري كل عام في الجمعة التي تسبق العاشر من شهر محرم الحرام. وذلك بحضور مئات الآلاف من النساء والأمهات ومئات الآلاف من الأطفال الرضع، وذلك تخليداً لذكرى الطفل الرضيع الذي استشهد بين يدي الإمام الحسين في كربلاء.

وتحيي مئات الآلاف من الأمهات والنساء المناسبة من خلال إحضار اطفالهن الرضع الذين ألبسوا مايعرف بثوب عبد الله الرضيع ذي اللون الأخضر ووضعوا على رؤوسهم أشرطة حمراء كتب عليها اسم الرضيع.

وتقرا في المراسم مصيبة رضيع الإمام الحسين الذي لم يبلغ من العمر إلا ستة أشهر حيث ذبح من الوريد إلى الوريد بسهم ذي ثلاث شعب في ظهيرة يوم عاشوراء وهو في حضن أبيه الحسين عليه السلام، حيث كان يسأل القوم له الماء.. واستشهد عطشاناً وهو لم يذق الماء لثلاثة أيام.

كما تشهد العديد من الدول مراسم جمعة الطفل الرضيع العالمية بحضور آلاف النساء.

ويؤكد المشاركون في المراسم إن أهم أهدافها هو تثقيف وتوعية الناس بمبادئ ثورة الإمام الحسين وثوابته، وكيف إن الامام الحسين سلام الله عليه واهل بيته الكرام واصحابه دافعوا عن دين نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

والجدير بذكر الى أن مراسم الطفل الرضيع في طهران كما باقي المدن الايرانية، تتضمن برامج متنوعة، منها الكلمات والمراثي بحق علي الأصغر بن الإمام الحسين سلام الله عليه الذي استشهد بواقعة كربلاء.
رقم : 1070944
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