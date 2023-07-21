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الجمعة 21 تموز 2023 ساعة 08:22

مؤتمر بريكس يدعو لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس

مؤتمر بريكس يدعو لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس
وحسب المركز الفلسطيني للإعلام عقد المؤتمر بمشاركة دولية واسعة من ضمنها وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وضم في عضويته السفير سلمان الهرفي.

وأصدر المؤتمر خلال جلساته قرارًا خاصاً بفلسطين، دعا فيه إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية بما فيها قرار 2334، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها شرقي القدس.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الوفد الفلسطيني مع عدد من وفود الأحزاب المشاركة ومن ضمنها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، والحزب الشيوعي المتحالف معه، وحزب بهارا جانتا الهندي الحاكم، وذلك في إطار التنسيق معها، واطلاعهم على الأوضاع والتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل من قبل حكومة وجيش الاحتلال وعصابات المستوطنين.
رقم : 1070945
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