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الجمعة 21 تموز 2023 ساعة 08:41

دولة القانون يدعو الدول الإسلامية لسن قانون يجرم التجاوز على القرآن

دولة القانون يدعو الدول الإسلامية لسن قانون يجرم التجاوز على القرآن
وحسب موقع "السومرية نيوز" قال الموسوي خلال حديث خاص تم بثه على فضائيتها، ان "حرق القرآن يعد جريمة نكراء عند المسلمين جميعا، وما حدث كان بدعم وغطاء دولة لم تحترم مشاعر المسلمين وتجاوزت حدودها بهذا الموضوع"، مشيرا الى ان "مجلس النواب استنكر هذا الفعل الشنيع والحكومة اتخذت إجراءات جادة منها سحب السفير العراقي في السويد وطرد السفير السويدي من العراق".

وأضاف، انه "نحتاج في المرحلة المقبلة الى قانون دولي يمنع هذه التجاوزات وان يكون صارما"، داعيا كل الدول الإسلامية الى "المطالبة بقانون عادل بحق كل من يفتعل مثل هكذا اعمال شنيعة والتي ستسبب اضرار كبيرة على مستوى العالم على اعتبار المسلمين جزء كبير منه".

وأوضح ان "بعض الدول الإسلامية تعطي أولوية للمصلحة الاقتصادية او المتبادلة على اقدس المقدسات، لكن الحكومة العراقية اتخذت قرار جريء ونحن ندعمها".

الى ذلك، أشار الموسوي الى ان "الهدوء السياسي الحاصل في العملية السياسية له إيجابيات كبيرة على هذه المرحلة ومن خلاله تم اتخاذ قرارات كثيرة مهمة، لكننا نحتاج الى الوصل الى الاستقرار السياسي"، مشيرا الى ان "الخلافات داخل الكتل السياسية واردة لكنها ليست معرقلة لعمل الحكومة".

وبشأن مجالس المحافظات، اكد الموسوي أن "هناك ترهلا بعدد المرشحين لمجالس المحافظات وهذا ما تسبب بتعطيل بعض المشاريع المهمة ولكن القانون الجديد سيعالج هذه الأمور"، مشيرا الى ان "بعد غياب مجالس المحافظات وجدنا هناك ثغرات عديدة منها فتح اليد للمحافظين وجهة واحدة هي من تتخذ القرار في جميع الاعمال".

وتابع "نحن نؤمن بالتعددية من مراقبة والتنفيذ وهذا ما يحقق الأداء السليم بالعمل"، موضحا ان "قانون الانتخابات اجبرنا على الدخول بأكثر من قائمة لمراعاة استحقاق جميع الكتل وحتى لا نخسر زخم المقاعد".
رقم : 1070952
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