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الجمعة 21 تموز 2023 ساعة 08:42
الاردن: سماح السويد بجريمة تمزيق القرآن الكريم يؤجج الكراهية
وذكرت الخارجية الاردنية في بيان، أن "هذا التصرف أرعن ويؤجج الكراهية، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان".
رقم :
1070953
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