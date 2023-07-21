مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة جديدة على ارض مغتصبة شرقي القدس

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام" نقلا عن مصادر محلية قولها، إن الأرض المقام عليها المستوطنة لعائلة أبو حسين، وتعد المدخل الرئيس لبرية السواحرة التي تبلغ مساحتها 70 ألف دونم.



من جانبه، قال محمد أبو حسين، أحد مالكي الأرض المستهدفة، إنهم فوجئوا بإقامة المستوطنين بركسا، ووضعوا ألعاب أطفال في منطقة تسمى “سطح الغزالة” تقدر مساحتها بنحو 250 دونما، وهي قريبة من مستوطنة “كيدار” المقامة على أراضي بلدة أبو ديس، شرق القدس.



وأشار إلى أن عشرات المستوطنين المسلحين حضروا إلى المنطقة لإقامة البؤرة الجديدة، بهدف ربط مستوطنتي “كيدار” و”بوعز” المقامتين على أراضي أبو ديس والسواحرة.



وفي 11 يوليو/تموز الجاري كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن مخطط قدمته شركة عقارات يديرها ناشط متطرف، يشمل 450 وحدة سكنية استيطانية ستنتشر على 12 دونماً.



وبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها شرق القدس المحتلة، نحو 726 ألفا و427 مستوطنا، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، وفق التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.