الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 21 تموز 2023 ساعة 12:16

النائب حسن جشي: لن نسلم لبنان لرئيس يأتمر بأوامر سفارة اميركا

النائب حسن جشي: لن نسلم لبنان لرئيس يأتمر بأوامر سفارة اميركا
ولفت جشي إلى أنه "على رغم مما يعانيه لبنان من أزمات على مختلف المستويات، ما زال بعض الشركاء في الوطن يراهنون على الأميركي وعلى من يدور في فلكه من دول الخارج".

وأشار إلى أن "الأميركي يريد أن يكوّن سلطة في لبنان تأتمر بأمره، لأنه ما لم يستطع أن يحصّله في الحروب كلها على لبنان، يريد أن يحصّله في السياسة ومن خلال الحصار الاقتصادي والضغط على لبنان من أجل أعادة تكوين سلطة وعلى رأسها رئيس للجمهورية يأتمر بأمره، وبعد أن ينتهي من هذه الخطوة، يبدأ بالمواجهة مع مشروع المقاومة وشعبها وإرادتها وأمتها وثقافتها، وهذا يؤدي إلى مشكل في البلد، ولذلك عبّر سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بأننا نريد رئيساً لا يطعن المقاومة في ظهرها حفاظاً على السلم الأهالي في البلد"، مشيراً إلى أن "كل ما يقوم به الأميركي في لبنان والمنطقة هو خدمة لمصالحه وتحديداً لربيبته إسرائيل".

وختم النائب جشي: "بعد كل التضحيات التي قدمناها في هذا الوطن من الشهداء والجرحى والأسرى والآلام، فإننا لن نسلّم البلد إلى رئيس يأتمر بأوامر السفارة الأميركية، وهذه مسؤوليتنا في أن نحفظ هذه المسيرة ودماء الشهداء وهذا الوطن من الأطماع المحدقة به".
رقم : 1070976
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: مفتاح النجاح في مواجهة السلوكيات المنحرفة المنظمة هو التعامل بلطف ولباقة
رئيسي: مفتاح النجاح في مواجهة السلوكيات المنحرفة المنظمة هو التعامل بلطف ولباقة
الخارجية الايرانية تستنكر منع واشنطن استضافتها مؤتمر الملاحة البحرية الدولي
الخارجية الايرانية تستنكر منع واشنطن استضافتها مؤتمر الملاحة البحرية الدولي
21 تموز 2023
اعتراف الاحتلال بسيادة المغرب على الصحراء.. بين مؤيد ومعارض
اعتراف الاحتلال بسيادة المغرب على الصحراء.. بين مؤيد ومعارض
21 تموز 2023
هزيمة دولية جديدة لـ"إسرائيل".. أسبابها ونتائجها؟
هزيمة دولية جديدة لـ"إسرائيل".. أسبابها ونتائجها؟
21 تموز 2023
محمد بن سلمان: الإمارات طعنتنا في الظهر
محمد بن سلمان: الإمارات طعنتنا في الظهر
21 تموز 2023
السيد نصر الله يوجه الدعوة لنصرة القرآن الكريم
السيد نصر الله يوجه الدعوة لنصرة القرآن الكريم
21 تموز 2023
الاساءة للقران الكريم وضعف مواقف الدول الاسلامية
الاساءة للقران الكريم وضعف مواقف الدول الاسلامية
20 تموز 2023
تحركات أمريكيّة مشبوهة في الشمال السوري.. ما الهدف؟
تحركات أمريكيّة مشبوهة في الشمال السوري.. ما الهدف؟
20 تموز 2023
شلل الأراضي المحتلة في "يوم الفوضى"
شلل الأراضي المحتلة في "يوم الفوضى"
20 تموز 2023
امير عبداللهيان: لا نجامل احدا حول وحدة اراضي ايران وسيادتها الوطنية
امير عبداللهيان: لا نجامل احدا حول وحدة اراضي ايران وسيادتها الوطنية
20 تموز 2023
السيد الحوثي: الشعب اليمني يواصل بناء قدراته الدفاعية
السيد الحوثي: الشعب اليمني يواصل بناء قدراته الدفاعية
19 تموز 2023
حرب ال 33 يومًا.. كيف قضی حزب الله اللبناني علی مشروع أمريكا الشرير في مهده؟
حرب ال 33 يومًا.. كيف قضی حزب الله اللبناني علی مشروع أمريكا الشرير في مهده؟
19 تموز 2023
إلى متى سيستمر تصعيد التوترات على طول حدود لبنان مع فلسطين المحتلة؟
إلى متى سيستمر تصعيد التوترات على طول حدود لبنان مع فلسطين المحتلة؟
19 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سحب بساط الوصاية الأردنية