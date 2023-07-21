المفتي عبدالله: وليكن يوم الجمعة يوما لنصرة القرآن الكريم

واكد ان هناك من يريد استمرار الفتنة بين المسلمين والمسيحيين. نحن ندعو الى الوحدة الاسلامية كما وجه المرجع السيد علي السيستاني ان التعدي على القرآن لا يشكل انتهاكا للمسلمين بل انتهاك لكل القيم الانسانية. فالعالم كان مطالبا بموقف يدين ذلك العمل الشنيع لا ان يضعه في خانة الحريات، الحريات التي تمنع انتقاد المثليين، فاليوم يتمتع الشاذين جنسيا بحصانة اكثر من المسلمين الذين يريدون الحفاظ على مقدساتهم.



وحول التطبيع مع العدو الصهيوني قال لو تحولت الدنيا سنبقى متمسكين بقول الامام الصدر ان "اسرائيل" شر مطلق والتعامل معها حرام، بل نتمسك بالمقاومة والوطنية ولا نخضع لتهويل التطبيع.