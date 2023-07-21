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الجمعة 21 تموز 2023 ساعة 14:10

لماذا تجاوزت السويد غضب المسلمين في العالم وسمحت مجددا بانتهاك المقدس؟

لماذا تجاوزت السويد غضب المسلمين في العالم وسمحت مجددا بانتهاك المقدس؟
وأعلن العراق عن طرد السفيرة السويدية من أراضيه، وسحب القائم بأعماله من ستوكهولم، وذلك ردا على سماح الحكومة السويدية بالإساءة للمصحف الشريف في العاصمة السويدية وتدنيس العلم العراقي.

وفي هذا الصدد قال الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد مرتضى أن هناك حراك منذ سنتين في السويد ضد المسلمين.

وأضاف أن هناك بعض المتطرفين اطلقوا اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة تستهدف المسلمين لمآرب معلنة وهي تشويه الاسلام ووصفه بالعنف.

الدكتور محمد مرتضى أضاف أن أوروبا تصف الإسلام بانه دين عنف وإرهاب وذلك خوفا من انتشار هذا الدين وبهدف إثارة الفتن ووضع نوع من الهاجس النفسي من الدين الاسلامي الذي بات ينتشر بقوة في العالم وبين من يمكن أن يتلقاه من غير المسلمين.

من جهته قال الباحث السياسي الشيخ عقيل الكاظمي إن تعرض مقدسات المسلمين في أوروبا للإساءة ليست الأولى وليست الأخيرة.

وأضاف أن الهجوم ضد الاسلام بدأ بعد أحداث 11 سبتمبر عبر المضايقات والملاحقات والطرد في العالم الغربي وذلك من الإسلام وانتشار هذا الدين في ظل تهديم القيم الإنسانية على يد الانظمة الغربية التي تدعو الى المثلية والرباء والانحطاط الأسرى والكثير من القيم البعيدة عن الانسانية.

الشيخ عقيل الكاظمي أكد أن الانظمة الغربية تحاول أن تشوه صورة وثقافة الإسلام مشيرا الى أن المعتوه الذي اساء للقرآن الكريم لا يختلف عن المعتوه سلمان رشدي الذي سبقه وكلاهما مأجوران الى الماكنة الغربية الحاكمة التي تخاف من خطر الإسلام ولا تريده ينتشر. مؤكدا أن الاساءة للقرآن الكريم ومنع الحجاب في فرنسا ورسوم الكاريكاتير كلها ممارسات مؤلمة يمارسها الغرب الذي يعلم تماما بأن المسلمين لا يعملون بالمثل لأنهم يحترمون المقدسات في كافة الأديان والكتب السماوية.

وبدوره أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان العلامة الشيخ علي الخطيب  انّ ما نشهده من تكرار الإساءة  للمسلمين والتوهين لمقدّساتهم ورموزهم ليس أمراً عفوياً.

كما اكد الشيخ الخطيب ان الاساءة لا تتعلّق بحرية الرأي، وإنما هو فعل متعمّد وهو يأتي في سياق الحرب الإعلامية والعسكرية والإقتصادية بقصد تشويه صورة الإسلام تحت شعار الإسلاموفوبيا وإثارة الكراهية والنعرات الدينية بين الشعوب.

وقال في خطبة الجمعة: إنّنا إذ ندين بشدّة هذا التصرّف للحكومة السويدية نطالب الدول العربية والإسلامية بإتخاذِ موقفٍ حازم وقطع العلاقات الدبلوماسية معها حتى ترعوي عن فعلتها الشنعاء وتعتذر من العالم العربي والإسلامي
رقم : 1070999
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