لبنان ينتفض نصرة للقرآن الكريم

وكان قد اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تعليقا على تجدد تدنيس المصحف الشريف ان هذا المصحف سنحميه بقلوبنا ودمائنا وهذه مسؤوليتنا جميعا.



اضاف: عنوان اعتصامنا امام جميع المساجد بعد صلاة الجمعة يجب ان يكون مطالبة الحكومات بسحب سفرائها من السويد وطرد سفراء السويد.



واشار ان الدعوة الثانية هي الى قراءة جماعية في المجالس للقرآن الكريم ويجب ان يرى العالم كله عندما يدنس مصحفنا كيف نحتضنه ونقرأه.



اضاف السيد نصر الله: غدا امام المساجد كلكم مدعوون لنصرة مصحفكم وفي الليل كلكم مدعوون ان تاتوا الى المجالس ونحتضن نسخة من المصحف الشريف.



واكد سماحته ان تدنيس المصحف يمس كل المسلمين واضاف تعليقا على تدنيس المصحف وصور القادة : يبدو هناك اصرار اسرائيلي موسادي على الاستفزاز من اجل الدفع للفتنة التي يجب ان نحذر منها جميعا في العراق وغيره. وقال ان الرد العراقي وما قامت به الحكومة العراقية مهم جدا وشجاع وحكيم من سحب سفيرها واستدعاء السفيرة السويدية.



وقال “هناك تكرار واصرار على الاعتداء على المصحف ومن حق الناس ان تعبر عن غضبها واذا اردنا للموضوع ان لا يتكرر فعلى كل الدول العربية والاسلامية ان تفعل ما فعل العراق. واشار ان فكرة مقاطعة البضائع جيدة لكن ما يهز السويد ويربي كل دول العالم هو هذا (مثل ما فعله العراق).



اضاف: ادعو الشعوب العربية والاسلامية الى مطالبة حكوماتها من الليلة ان تسحب سفراءها من السويد وتطرد سفراء السويد من بلداننا العربية والاسلامية، واذا عادوا الى ذلك فالخطوة اللاحقة يجب ان تكون قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد.



ومن جانبه دعا المفتي حسن عبدالله في مجلس عاشورائي في بلدة صرفند الجنوبية المشاركين في المجالس الى ان يشكلوا درعا لكتاب الله وان يكون يوم الجمعة يوما لنصرة القرآن الكريم.



واكد ان هناك من يريد استمرار الفتنة بين المسلمين والمسيحيين. نحن ندعو الى الوحدة الاسلامية كما وجه المرجع السيد علي السيستاني ان التعدي على القرآن لا يشكل انتهاكا للمسلمين بل انتهاك لكل القيم الانسانية. فالعالم كان مطالبا بموقف يدين ذلك العمل الشنيع لا ان يضعه في خانة الحريات، الحريات التي تمنع انتقاد المثليين، فاليوم يتمتع الشاذين جنسيا بحصانة اكثر من المسلمين الذين يريدون الحفاظ على مقدساتهم.



وحول التطبيع مع العدو الصهيوني قال لو تحولت الدنيا سنبقى متمسكين بقول الامام الصدر ان "اسرائيل" شر مطلق والتعامل معها حرام، بل نتمسك بالمقاومة والوطنية ولا نخضع لتهويل التطبيع.



وبدوره أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب انّ ما نشهده من تكرار الإساءة للمسلمين والتوهين لمقدّساتهم ورموزهم ليس أمراً عفوياً.



كما اكد الشيخ الخطيب ان الاساءة لا تتعلّق بحرية الرأي، وإنما هو فعل متعمّد وهو يأتي في سياق الحرب الإعلامية والعسكرية والإقتصادية بقصد تشويه صورة الإسلام تحت شعار الإسلاموفوبيا وإثارة الكراهية والنعرات الدينية بين الشعوب.



وقال في خطبة الجمعة: إنّنا إذ ندين بشدّة هذا التصرّف للحكومة السويدية نطالب الدول العربية والإسلامية بإتخاذِ موقفٍ حازم وقطع العلاقات الدبلوماسية معها حتى ترعوي عن فعلتها الشنعاء وتعتذر من العالم العربي والإسلامي.



وانتشرت قوة من الجيش اللبناني اليوم الجمعة عند مداخل السفارة السويدية في بيروت وتم تشديد الاجراءات في محيط منزل السفيرة السويدية.



هذه التدابير اتخذت بعد أن دعا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى تجمعات شعبية بعد الصلاة الجمعة في المساجد تطالب الحكومات باغلاق السفارات السويدية في الدول العربية و سحب سفرائها من السويد.



وكانت الخارجية اللبنانية قد أدانت في وقت سابق اليوم الجمعة حرق القرآن الكريم في السويد وطالبت السلطات وضع حد لكل ما من شأنه تعميق مشاعر الكراهية والاسلاموفوبيا.



وصدر عن وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة البيان الآتي: تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن استهجان اللبنانيين، لما يرمز اليه لبنان من نموذج للعيش المشترك بين الاديان والحضارات، وادانتهم السماح مرة أخرى الإساءة إلى القرآن الكريم في استوكهولم، مما يشكل انتهاكا مستمرا لمشاعر المسلمين وكرامتهم.



ودعت الوزارة السلطات السويدية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لكل ما من شأنه تعميق مشاعر الكراهية والاسلاموفوبيا، والعنصرية بكل أشكالها، والتحريض على العنف، والاساءة للأديان.