تنديد عربي واسلامي للإساءة للقرآن الكريم ودعوات لمقاطعة السويد

فقد شهدت مختلف أنحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية مسيرات حاشدة تنديدا بالإساءة المتكررة للقرآن الكريم في السويد.



وعقب صلاة الجمعة، انطلقت جموع المصلين في العاصمة طهران وباقي المحافظات للاحتجاج على تدنيس القرآن الكريم، مرددين شعارات النصرة للإسلام، وأخرى تندد بسماح السلطات السويدية باهانة المقدسات.



وأكد المحتجون الإيرانيون أن الإساءة للكتب السماوية يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان، وطالبوا الجهاز الدبلوماسي بالتعاون مع الدول الإسلامية الأخرى في إعادة النظر بالعلاقات مع السويد.



وفي بغداد، أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، بمغادرة السفيرة السويدية البلاد، وقطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع ستوكهولم.



كما وجّه رئيس الوزراء العراقي وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة بلاده بالعاصمة السويدية ستوكهولم.



وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، اقتحم متظاهرون غاضبون مقر السفارة السويدية ببغداد، الخميس، لكنهم أشعلوا النار فيها هذه المرة، بحسب مصدر مطلع وشاهد من رويترز.



واستخدمت القوات الأمنية العراقية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين من أمام السفارة السويدية في بغداد.



وفي السياق طالبت السعودية السويد باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف الأعمال المشينة تجاه المصحف الشريف.



وأدانت وزارة الخارجية السعودية التصرفات غير المسؤولة من قبل سلطات السويد بمنح المتطرفين تصاريح تخولهم حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، مؤكدة أن حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم يعد استفزازاً ممنهجاً لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.



من جانبه أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، تدنيس نسخة أخرى من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم.



وبدوره دعا الأزهر الشريف “كل أحرار العالم لاستمرار مقاطعة المنتجات السويدية نصرة لكتاب الله”.



وطالب الأزهر، في بيان له، الدول العربية والإسلامية بالاستمرار في اتخاذ مواقف حازمة تجاه “سياسات السويد المعادية للإسلام”، معربا عن إدانته واستنكاره الشديد “لما تمارسه السلطات السويدية من استفزازاتٍ متكررةٍ في حق المقدسات الإسلامية تحت شعار حرية التعبير الزائف”.



وأدانت قطر بشدة حرق نسخة من المصحف في السويد، وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية إنها استدعت السفير السويدي لتسليمه مذكرة احتجاج على “الاعتداء على القرآن”.



وأضافت وزارة الخارجية القطرية أنها ستطالب السلطات السويدية باتخاذ “كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات المشينة”.



ومن جهتها فقد أدانت موريتانيا بشدة إقدام متطرف على إهانة وتدنيس نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم.



وأكدت وزارة الخارجية الموريتانية، في بيان لها اليوم، أن هذا الاستفزاز غير مقبول لمشاعر المسلمين، داعيةً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد التيارات المتطرفة.



كما أدانت الحكومة الأردنية قيام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم، وبحماية من السلطات السويدية.



وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن هذا التصرف يؤجج الكراهية، ويعد مظهراً من المظاهر المحرِّضة على العنف، داعية إلى وقف جميع الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية تجاه الإسلام والمسلمين والتمييز.



وفي أنقرة، نددت وزارة الخارجية التركية بالهجوم على نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة العراق في ستوكهولم.



وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها الخميس، إن “أنقرة تندد بشدة بالهجوم الحقير على القرآن أمام سفارة العراق في ستوكهولم، وتدعو السويد إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار جريمة الكراهية هذه” بحق الإسلام”.