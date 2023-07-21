الخارجية الايرانية تستنكر منع واشنطن استضافتها مؤتمر الملاحة البحرية الدولي

وأضاف كنعاني في بيان أن الإجراء الأميركي يتعارض مع الأعراف والقواعد الدولية"، متهماً واشنطن بـ"سوء استغلال المنظمات الدولية، مؤكدا ان هذا التصرف أظهر مرة أخرى الطبيعة التنمرية والاستكبارية لأميركا.



وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الإدارة الأميركية اتخذت هذه الخطوة بتعاون بريطاني، لافتا إلى أنها تجاهلت تصويت غالبية أعضاء المنظمة البحرية الدولية لاستضافة طهران مؤتمر المنظمة السنوي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.



وشدد كنعاني على أن ايران باعتبارها من أعضاء منظمة "أيمو" البحرية، لطالما أكدت ممارسة الفعل النشيط والمسؤول في مجال الملاحة البحرية الدولية، وأنها تعمل وفق التزاماتها.



وكان متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية، قد اعلن أمس الخميس أن المنظمة، استجابت لمقترح أميركي، وصوتت لصالح التراجع عن قبول عرض إيراني لاستضافة المؤتمر السنوي للملاحة البحرية الدولية في أكتوبر/تشرين الثاني بالتوازي مع يوم الملاحة البحرية العالمي.