الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 21 تموز 2023 ساعة 17:06

الدفاع الروسية تعلن عن توجيه ضربة صاروخية بحرية لقوات كييف

الدفاع الروسية تعلن عن توجيه ضربة صاروخية بحرية لقوات كييف
وحسب مصادر جاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية:

دمرت قواتنا ليلة الجمعة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر، مواقع للقوات الأوكرانية تم فيها التحضير والإعداد لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام مسيرات هجومية.

صدت قواتنا جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية على محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك.

في محور دونيتسك، تم صد تسع هجمات معادية بنجاح، وتصفية 185 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-20 وD30.

في محور كراسني ليمانسك، صدت قواتنا ثلاث هجمات معادية في لوغانسك، وبلغ إجمالي خسائر العدو أكثر من 100 جندي وتم تدمير مدافع هاوتزر D-20 وD-30.

في محور جنوب دونيتسك تم القضاء على مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه ومستودعي ذخيرة للواء 23 واللواء البحري 36 والقضاء على أكثر من 175 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي هاوتزر D-20، ورادار AN / TPQ-36 أمريكي الصنع.

في محور كوبيانسك تم إحباط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع والقضاء على 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر Msta-B وD-20 ومدفعين من طراز D-30 ورادار AN / TPQ-50 أمريكي الصنع.

في محور خيرسون تم القضاء على 35 جنديا أوكرانيا، وتدمير رادار AN / TPQ-36 أمريكي الصنع.

اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 16 صاروخ HIMARS كما وأسقطت 14 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك.
رقم : 1071022
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: مفتاح النجاح في مواجهة السلوكيات المنحرفة المنظمة هو التعامل بلطف ولباقة
رئيسي: مفتاح النجاح في مواجهة السلوكيات المنحرفة المنظمة هو التعامل بلطف ولباقة
الخارجية الايرانية تستنكر منع واشنطن استضافتها مؤتمر الملاحة البحرية الدولي
الخارجية الايرانية تستنكر منع واشنطن استضافتها مؤتمر الملاحة البحرية الدولي
21 تموز 2023
اعتراف الاحتلال بسيادة المغرب على الصحراء.. بين مؤيد ومعارض
اعتراف الاحتلال بسيادة المغرب على الصحراء.. بين مؤيد ومعارض
21 تموز 2023
هزيمة دولية جديدة لـ"إسرائيل".. أسبابها ونتائجها؟
هزيمة دولية جديدة لـ"إسرائيل".. أسبابها ونتائجها؟
21 تموز 2023
محمد بن سلمان: الإمارات طعنتنا في الظهر
محمد بن سلمان: الإمارات طعنتنا في الظهر
21 تموز 2023
السيد نصر الله يوجه الدعوة لنصرة القرآن الكريم
السيد نصر الله يوجه الدعوة لنصرة القرآن الكريم
21 تموز 2023
الاساءة للقران الكريم وضعف مواقف الدول الاسلامية
الاساءة للقران الكريم وضعف مواقف الدول الاسلامية
20 تموز 2023
تحركات أمريكيّة مشبوهة في الشمال السوري.. ما الهدف؟
تحركات أمريكيّة مشبوهة في الشمال السوري.. ما الهدف؟
20 تموز 2023
شلل الأراضي المحتلة في "يوم الفوضى"
شلل الأراضي المحتلة في "يوم الفوضى"
20 تموز 2023
امير عبداللهيان: لا نجامل احدا حول وحدة اراضي ايران وسيادتها الوطنية
امير عبداللهيان: لا نجامل احدا حول وحدة اراضي ايران وسيادتها الوطنية
20 تموز 2023
السيد الحوثي: الشعب اليمني يواصل بناء قدراته الدفاعية
السيد الحوثي: الشعب اليمني يواصل بناء قدراته الدفاعية
19 تموز 2023
حرب ال 33 يومًا.. كيف قضی حزب الله اللبناني علی مشروع أمريكا الشرير في مهده؟
حرب ال 33 يومًا.. كيف قضی حزب الله اللبناني علی مشروع أمريكا الشرير في مهده؟
19 تموز 2023
إلى متى سيستمر تصعيد التوترات على طول حدود لبنان مع فلسطين المحتلة؟
إلى متى سيستمر تصعيد التوترات على طول حدود لبنان مع فلسطين المحتلة؟
19 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سحب بساط الوصاية الأردنية