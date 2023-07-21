السعودية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لديها

وقالت الخارحية السعودية في بيان لها: "إلحاقا للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 2 محرم 1445 هجري، الموافق 20 يوليو 2023، بشأن التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخول لهم حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، قامت وزارة الخارجية اليوم باستدعاء القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة للسلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان".