الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 21 تموز 2023 ساعة 19:25

وقفات احتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية ضدّ الإساءة للقرآن الكريم

وقفات احتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية ضدّ الإساءة للقرآن الكريم
في الضاحية الجنوبية لبيروت ، نُفّذت عدّة وقفات أمام المساجد شملت مجمع القائم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) في الصفير ومجمع السيدة زينب (عليها السلام) في حارة حريك، ومجمع الإمام الكاظم (عليه السلام) في حي ماضي، ومجمع الإمام صاحب العصر والزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) في الليلكي، ومجمع الإمام العسكري (عليه السلام) في الكفاءات، وجامع الإمام الخميني (قده) في تحويطة الغدير، ومجمع الإمام المجتبى في حي الأميركان، كما تمّ تنفيذ اعتصام أمام مستشفى الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله).
 
وفي منطقة البقاع في شرق لبنان ، نُفذت تظاهرة في مقام السيدة خولة (عليها السلام) في بعلبك، كما تمّ تفيذ وقفات احتجاجية في عدة مناطق منها شمسطار، النبي شيت، علي النهري، جنتا، يحفوفا، حارة الفيكاني، ماسا، سرعين الفوقا، رياق، والخريبة، بريتال، الطيبة، حورتعلا، طليا، حزين وغيرهم، كما أقام مستشفى دار الحكمة وقفة استنكارية ضد الاعتداء السافر على القرآن الكريم.
 
وفي الجنوب، نفذت تظاهرة في مجمع السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) في صيدا، كما تمّ تنفيذ الاحتجاجات في مختلف مناطق الجنوب والتي شملت بنت جبيل وجبشيت وكفرحونة وحومين الفوقا وقرى أخرى.
 
إلى ذلك، نفذت احتجاجات ضدّ الإساءة للقرآن الكريم في منطقة جبيل وكفرسالا وأمام مسجد الوردانية في الشوف ومسجد الفنار.
 
رقم : 1071035
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: مفتاح النجاح في مواجهة السلوكيات المنحرفة المنظمة هو التعامل بلطف ولباقة
رئيسي: مفتاح النجاح في مواجهة السلوكيات المنحرفة المنظمة هو التعامل بلطف ولباقة
الخارجية الايرانية تستنكر منع واشنطن استضافتها مؤتمر الملاحة البحرية الدولي
الخارجية الايرانية تستنكر منع واشنطن استضافتها مؤتمر الملاحة البحرية الدولي
21 تموز 2023
اعتراف الاحتلال بسيادة المغرب على الصحراء.. بين مؤيد ومعارض
اعتراف الاحتلال بسيادة المغرب على الصحراء.. بين مؤيد ومعارض
21 تموز 2023
هزيمة دولية جديدة لـ"إسرائيل".. أسبابها ونتائجها؟
هزيمة دولية جديدة لـ"إسرائيل".. أسبابها ونتائجها؟
21 تموز 2023
محمد بن سلمان: الإمارات طعنتنا في الظهر
محمد بن سلمان: الإمارات طعنتنا في الظهر
21 تموز 2023
السيد نصر الله يوجه الدعوة لنصرة القرآن الكريم
السيد نصر الله يوجه الدعوة لنصرة القرآن الكريم
21 تموز 2023
الاساءة للقران الكريم وضعف مواقف الدول الاسلامية
الاساءة للقران الكريم وضعف مواقف الدول الاسلامية
20 تموز 2023
تحركات أمريكيّة مشبوهة في الشمال السوري.. ما الهدف؟
تحركات أمريكيّة مشبوهة في الشمال السوري.. ما الهدف؟
20 تموز 2023
شلل الأراضي المحتلة في "يوم الفوضى"
شلل الأراضي المحتلة في "يوم الفوضى"
20 تموز 2023
امير عبداللهيان: لا نجامل احدا حول وحدة اراضي ايران وسيادتها الوطنية
امير عبداللهيان: لا نجامل احدا حول وحدة اراضي ايران وسيادتها الوطنية
20 تموز 2023
السيد الحوثي: الشعب اليمني يواصل بناء قدراته الدفاعية
السيد الحوثي: الشعب اليمني يواصل بناء قدراته الدفاعية
19 تموز 2023
حرب ال 33 يومًا.. كيف قضی حزب الله اللبناني علی مشروع أمريكا الشرير في مهده؟
حرب ال 33 يومًا.. كيف قضی حزب الله اللبناني علی مشروع أمريكا الشرير في مهده؟
19 تموز 2023
إلى متى سيستمر تصعيد التوترات على طول حدود لبنان مع فلسطين المحتلة؟
إلى متى سيستمر تصعيد التوترات على طول حدود لبنان مع فلسطين المحتلة؟
19 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سحب بساط الوصاية الأردنية