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السبت 22 تموز 2023 ساعة 06:53

امير عبداللهيان يدعو الى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي

امير عبداللهيان يدعو الى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي
جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان مساء الجمعة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، للبحث وتبادل وجهات النظر بشأن الإهانات المتكررة للقرآن الكريم في السويد.
 
وفي هذه المكالمة الهاتفية ، اقترح وزير الخارجية ، في معرض الإعراب عن أسفه العميق وإدانته لما حدث مؤخرًا من إهانة واستفزاز في السويد ، أنه ردًا على هذا العمل المهين ، ينبغي عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أقرب فرصة ممكنة للتعامل مع هذه القضية المهمة.
 
وقال أمير عبداللهيان: إذا لم تتخذ الحكومة السويدية إجراءات فعالة على الفور ، فيجب على الدول الإسلامية الرد بقوة على السويد بطريقة متماسكة على الاساءة للقرآن الكريم.
 
وفي هذا الاتصال الهاتفي ، ادان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي هذا العمل المهين ، وقدم تقريرًا عن الاتصالات والإجراءات المتخذة بهذا الصدد، ووعد بوضع موضوع اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي على جدول الأعمال في المشاورات مع الدول الأعضاء.
 
كما أكد الجانبان على أهمية اتخاذ اجراء حاسم ومنسق من قبل الدول الإسلامية لمنع تكرار مثل هذه الأعمال المهينة.
رقم : 1071097
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