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السبت 22 تموز 2023 ساعة 06:56

شهيدان و9 جرحى صهاينة و195 عملا مقاوما في الضفة بأسبوع

شهيدان و9 جرحى صهاينة و195 عملا مقاوما في الضفة بأسبوع
ورصد مركز فلسطيني معلومات “معطى” 195 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال المدة بين 14-20-يوليو الجاري، أصيب فيها 9 إسرائيليين، بينما استشهد فلسطينيان.
 
ووثق “معطى” 15 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، وتفجير 5 عبوات ناسفة، في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
 
وأحرق الشبان الثائر خلال الأسبوع منشأتين وآليتين عسكريتين، وحطموا 4 مركبات ومعدات عسكرية، وألقوا 3 زجاجات حارقة مفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال.
 
وتصدى الشبان لـ28 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة والقدس، واندلعت مواجهات في 74 نقطة تخللها 60 عملية إلقاء حجارة، وخرجت 4 مظاهرات منددة بالاحتلال والاستيطان.
رقم : 1071100
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