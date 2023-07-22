محادثات بين السفير الايراني ونائب وزير الخارجية الروسي

وتم في هذا الاجتماع استعراض آخر أوضاع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثنائية والإقليمية والدولية ، لا سيما التطورات الأخيرة.

وأكد سفير إيران في روسيا، في إشارة إلى تركيز كبار المسؤولين في البلدين، على ضرورة الاهتمام بمكونات العلاقات لدفع التعاون وإزالة العقبات.

كما تم خلال هذا الاجتماع استعراض آخر الترتيبات المتعلقة بتبادل زيارات الوفود السياسية والاقتصادية والقانونية في الأسابيع المقبلة.

وكان سفير إيران في موسكو قد التقى في وقت سابق مع "ميخائيل بوغدانوف" نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا.

ونوقشت في هذا الاجتماع مواضيع مختلفة ، من بينها آخر تطورات العلاقات الثنائية بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا الاتحادية.