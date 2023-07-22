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السبت 22 تموز 2023 ساعة 11:09

قاليباف: السويد ستدفع ثمن الإساءة لمعتقدات المسلمين

قاليباف: السويد ستدفع ثمن الإساءة لمعتقدات المسلمين
وندد قاليباف، في الجلسة العلنية لمجلس الشوری الإسلامي الیوم السبت، بتوفیر الأرضیة من قبل الحكومة السويدية للاساءة للقرآن الكريم للمرة الثانية في هذا البلد والسماح بمثل هذه الاعمال، وأضاف: هذه الحكومة ليست صادقة في ادعائها معارضةورفض مثل هذه الاعمال المشينة ولم تتخذ أي إجراءات عملية وفعالة لمنعها.
 
وتابع: ستدفع السويد ثمن جرح مشاعر مسلمي العالم والإساءة إلی معتقداتهم وعلى الحكومة السويدية أن تتحمل مسؤولية هذه الإهانات.
 
واعتبر إقامة المسیرات المنددة بهذا العمل المشين من قبل الشعب الإیراني أمس الجمعة، خطوة ضرورية وحسنة التوقيت.
 
وقال: من المتوقع أن تظهر الحكومات الإسلامية، کالشعوب الإسلامية، وحدتها وحماسها الديني ضد هؤلاء الذين يهينون المقدسات.
 
كما وقف نواب المجلس الإسلامي في بداية الجلسة العلنیة لمجلس الشوری الإسلامي اليوم، تندیدا بتدنيس القرآن الكريم من قبل بعض الدول الأوروبية.
رقم : 1071130
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