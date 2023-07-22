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السبت 22 تموز 2023 ساعة 11:18

بعد السويد.. متطرفون في الدنمارك ينتهكون حرمة القرآن الكريم

بعد السويد.. متطرفون في الدنمارك ينتهكون حرمة القرآن الكريم
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، مقطع فيديو وثق عملية تدنيس القرآن والعلم العراقي وحرقهما أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.
 
وذكرت وكالة "الأناضول" أن أعضاء المجموعة التي تطلق على نفسها "Danske Patrioter" (الوطنيون الدنماركيون) قد رفعوا لافتات معادية للإسلام، ورددوا شعارات مسيئة.
 
وقام أنصار المجموعة بإلقاء العلم العراقي والمصحف على الأرض والدوس عليهما، كما بثوا الاعتداء الذي استهدف القرآن على المباشر عبر حساب المجموعة على منصة "فيسبوك".
 
وقالت المجموعة إنها نفذت الاعتداء احتجاجا على مهاجمة السفارة السويدية في بغداد.
 
ونفذت المجموعة اعتداءها وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة.
 
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة سبق لها انتهاك حرمة القرآن الكريم والعلم التركي أمام السفارة التركية لدى كوبنهاغن.
 
وقام المدعو سلوان موميكا، أمس الخميس، بتدنيس نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد لدى ستوكهولم، في واقعة هي الثانية للشخص نفسه، بعدما نفذ عملية أولى أواخر يونيو الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.
 
وقوبل هذا الاجراء المهين في انتهاك حرمة المقدسات بردود فعل قوية في غالبية الدول الاسلامية تجسدت في اقامة مظاهرات منددة بالخطوة امام السفارات السويدية واستدعاء السفير السويدي أو طرده والدعوات لقطع العلاقات أو مقاطعة السلع السويدية.
رقم : 1071135
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