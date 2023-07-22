غضب ودعوات للثأر في وداع الشهيدين فوزي مخالفة ومحمد البايض

وانطلقت جنازة عسكرية للشهيد مخالفة من مستشفى رفيديا بنابلس، وتوجهت إلى بلدة عصيرة الشمالية وحتى بلدة سبسطية مسقط رأسه، لإلقاء نظرة الوداع الأخير عليه، قبل أن تتجه إلى المسجد القديم بالبلدة للصلاة عليه ومواراته الثرى في المقبرة الشرقية بنابلس.

وأعدمت قوات الاحتلال الليلة الماضية الشاب فوزي هاني مخالفة (18 عاماً)، بعد إطلاق النار على مركبة كان يستقلها برفقة شاب آخر في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر جثمان الشهيد مخالفة، بعد أن أعدمته قوات الاحتلال بالرصاص المباشر، وهو في مركبة كان يستقلها برفقة شاب آخر أصيب قبل أن يعتقله جنود الاحتلال.

وزفت حركة حماس الشهيد مخالفة الذي أعدمته قوات الاحتلال، بعد أن أطلقت أكثر من 40 رصاصة على مركبته في سبسطية، مؤكدة أن جرائم الإعدام لا تخيف شعب فلسطين الحر، الذي سيثأر حتماً لدماء شهدائه.

وأضافت حماس أن الشعب الفلسطيني المرابط سيواصل مقاومته للعدو، ودفاعه عن القدس والمسجد الأقصى مهما بلغت التضحيات، داعية الثائر لقطع طرق المستوطنين، وتصعيد المقاومة، والتصدي للاحتلال بكل السبل والأدوات المتاحة.

وفي سياق متصل، انطلق موكب تشييع الشهيد محمد البايض من المستشفى الاستشاري برام الله، متوجهاً إلى مخيم الجلزون مسقط رأسه لإلقاء نظرة الوداع الأخير عليه، قبل الصلاة عليه في مسجد حراء بالمخيم، ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وردد المشيعون هتافات تندد بجرائم الاحتلال وتدعو لتصعيد المقاومة والثأر للشهداء.

واستشهد البايض متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت أمس، في قرية أم صفا شمال رام الله، وأكدت وزارة الصحة وصول إصابة أخرى خطيرة إلى المستشفى الاستشاري بالقرية.

وارتقى منذ بداية العام الجاري 209 شهداء، من بينهم 23 استشهدوا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر تموز/ يوليو 2023.