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السبت 22 تموز 2023 ساعة 14:37

استشهاد شاب فلسطيني واعتقال آخر بعد استهداف الاحتلال مركبتهما في سبسطية

استشهاد شاب فلسطيني واعتقال آخر بعد استهداف الاحتلال مركبتهما في سبسطية
تُوفي الشاب يحي عبد المعطي ديب البالغ من العمر 30 عاماً، اثر سقوطه من الطابق الثالث من أحد المباني، في منطقة بيت الفقس في الضنية، بحسب مصادر.وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية وصول شهيد إلى مستشفى "رفيديا" الحكومي من بلدة سبسطية، وهو الشاب فوزي هاني فوزي مخالفة (18 عاماً).
 
ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان، قبل أن يُؤكد الهلال الأحمر لاحقاً استشهاد شاب برصاص الاحتلال.
 
وأفاد الهلال الأحمر بأنّه استلم جثمان الشهيد من منطقة سبسطية، وجرى نقله إلى المستشفى فيما اعتقل شاب آخر مصاب في المكان.
 
وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، أحمد جبريل، إن "الشهيد أصيب بعدة رصاصات إحداها في الرأس مباشرة".
 
وأشار إلى أنّ "الاحتلال أطلق أكثر من 40 رصاصة على المركبة في سبسطية".
رقم : 1071170
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