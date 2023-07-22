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السبت 22 تموز 2023 ساعة 15:22

إيضاحات المتحدث بأسم الدفاع الايرانية بخصوص شراء بعض المعدات من الخارج

إيضاحات المتحدث بأسم الدفاع الايرانية بخصوص شراء بعض المعدات من الخارج
واشار العميد طلائي نيك إلى حديث وزير الدفاع مع الصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء بشأن مقاتلات سوخوي، وقال: إن إيران الإسلامية لديها قدرات عالية جدًا في مجال الدفاع في مجال البحث والإنتاج والتصنيع لجميع أنواع المعدات والأدوات التي تحتاجها البلاد ووصلت إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من مجالات تصنيع المعدات الدفاعية.
 
واضاف المتحدث بأسم وزارة الدفاع: في القطاعات الجوية والصاروخية والطائرات المسيرة والإلكترونيات والرادار والقتال البري، تعد الجمهورية الإسلامية الايرانية واحدة من البلدان التي لديها تكنولوجيا ولديها قدرات استراتيجية في التوطين.
 
وأوضح العميد طلائي نيك أن المتطلبات الدفاعية يتم توفيرها أولاً من خلال المنشآت الداخلية، مضيفا: إذا كانت هناك حاجة لشراء أسلحة ومعدات، يتم التخطيط لهذا الإجراء وتتبعه جميع الجوانب القانونية والشروط القانونية والدولية، والتي عادة ما تستغرق وقتًا طويلاً وفي بعض الحالات لا يمكن عرضها والإبلاغ عنها قبل النتائج والتنسيق.
 
وصرح المتحدث الرسمي بأسم وزارة الدفاع قائلا : أن إرادتنا هي التعامل مع الدول على أساس المصالح الوطنية والوفاء بالالتزامات والتفاهمات وفي إطار المبادئ القانونية والدولية، مضيفا: بحمد الله تعالى، يتم السعي إلى هذه العلاقات في اتجاه السياسة الخارجية مقترنة بالحكمة والمصلحة من قبل وزارة الخارجية في الحكومة الشعبية والثورية، وقد أقمنا علاقات جيدة جدا مع أصدقائنا والتي كانت لها نتائج قيّمة للغاية حتى الآن.
رقم : 1071180
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