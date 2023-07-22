انتهاء اللقاء الثنائي بين أردوغان وتبون في إسطنبول

واستغرق اللقاء الثنائي الذي عقد، السبت، في مكتب الرئاسة بقصر “دولمة بهتشه” في إسطنبول نحو ساعتين.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز علاقات التعاون.

وعقب اللقاء الثنائي ترأس الزعيمان الاجتماع الموسع بمشاركة مسؤولين من البلدين.

وسيقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء على شرف الضيوف عقب المباحثات.

واستقبل الرئيس أردوغان، السبت، نظيره الجزائري بمراسم رسمية في مكتب الرئاسة بقصر “دولمة بهتشه” في إسطنبول.

وسيقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء على شرف الضيوف عقب المباحثات.

والخميس، قالت الرئاسة الجزائرية إن “الرئيس تبون يقوم بزيارة عمل إلى تركيا الشقيقة يومي 21 و22 يوليو/تموز الجاري، يلتقي خلالها أخاه الرئيس رجب طيب أردوغان”.