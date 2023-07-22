آخر المستجدات على الساحة السودانية 22-7-2023

ويقول مراقبون بأنه خلال الأسابيع الماضية قد ازدادت وتيرة القتال بين الطرفين، وتسببت بمضاعفة اعداد القتلى من المدنيين وتدمير هائل طال البنى التحتية في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم، ورغم دعوات التهدئة من قبل جهات دولية واقليمية الا أن القوتين تصران على مواصلة القتال.
وتحدث شهود عيان عن سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في الشوارع، ورؤية طائرات حربية تستهدف بعض مواقع قوات الدعم السريع.
ودوّت انفجارات قوية وقصف مدفعي جنوبي أم درمان، وحلقت الطائرات الحربية التابعة للجيش في سماء الخرطوم، بينما ردت مضادات الدعم السريع وسط العاصمة وجنوبي مدينة أم درمان.
في السياق قال وزير الخارجية السوداني علي الصادق إن الحديث عن احتمالات التوصل إلى هدنة في مسار مفاوضات جدة غير دقيق ولا يعكس واقع الحال، فالمفاوضات غير المباشرة لم تستأنف بصورة جدية بعد.
وفي تصريحات رسمية اشترطَ الصادق القبول بهدنةٍ جديدة مع قواتِ الدعم السريع التزامَ الأخيرة بإخلاءِ المرافقِ العامة، ، والكفِ عن عملياتِ السلبِ والنهب، وقطعِ الطرقات،
الى ذلك قال حاكم إقليم دارفور 'مني أركو مناوي'، إنه تحدث مع قادة الجيش والدعم السريع داعيا إياهم إلى عدم نقل الحرب إلى الإقليم.
ودعا مناوي طرفي الصراع في السودان إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتقديم التضحيات من أجل السلام.
وفي سياق متصل، ناشد وزير الخارجية الاثيوبي الاطراف السودانية وقف القتال واعطاء فرصة للسعي لحل الازمة الحالية بالوسائل السلمية.
وأعلن الجيش السوداني أن قواته مستمرة في توجيه ضربات لقوات الدعم السريع في كافة أنحاء البلاد، وأن قوات الدعم تستغل الأطفال في القتال، في انتهاك للقانون الدولي والإنساني.
ونقلت مصادر عن الناطق الرسمي باسم الجيش العقيد نبيل عبد الله، قوله: "قواتنا مستمره في توجيه ضربات للعدو حتى القضاء على كل البؤر التي يتمركز بها في كافه أنحاء البلاد".
وأضاف: "استقطب التمرد أعداد من المجرمين والهاربين من السجون واستخدامهم كمقاتلين لتنفيذ عمليات إجراميه مصاحبه"، متابعا: "بدأ العدو في استخدام الأطفال في عملياته العدائيه، وتتراوح أعمارهم ما دون 15 سنه في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني".
وأكد الناطق باسم الجيش السوداني على أن: "الموقف العملياتي مستقر وقواتنا مستمره في عملياتها وفق ما هو مخطط".
من جهتها، قالت قوات الدعم السريع، إنها رافقت فريقا هندسيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى محطة مياه بحري المتوقفة عن العمل منذ بدء الحرب، الأمر الذي ضاعف من معاناة مواطني مدينة بحري في ظل الظروف الراهنة.
وأضافت في بيان لها: "إن حرصنا على توفير الخدمات للمواطنين، دفعنا لتسهيل وصول فريق الصليب الأحمر للمحطة برفقة فريق هندسي لتقييم الأعطال وإصلاحها".
وتابع: "أجرى الفريق الهندسي فحصا للأعطال التي تسببت بانقطاع إمداد المياه عن معظم أحياء مدينة بحري الفترة الماضية ووقف على الاحتياجات اللازمة لضمان تشغيل المحطة".
وطمأن البيان "أهلنا في مدينة بحري، أن إمداد المياه سيعود إلى الخطوط قريبا، وأننا سنبذل جهودا مضاعفة لاستكمال عملية الصيانة من أجل إمداد مائي مستقر. وسنعمل على توفير المستلزمات المطلوبة والعمل على حماية فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والفريق الهندسي لإكمال عملية الصيانة في أقرب وقت".
وفي بيان آخر، قالت قوات الدعم السريع إن "مليشيا البرهان الانقلابية تواصل إبادة الشعب السوداني بالقصف العشوائي على المناطق والأحياء السكنية بالطيران والمدافع الثقيلة في مخالفة لجميع الشرائع السماوية وانتهاك خطير لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني" حسب تعبيرها.
وأوضحت: "لقد حصدت عمليات القصف الجوي بالطائرات الخميس، 5 أرواح بريئة من أسرة واحدة في منطقة الخوجلاب شمال بحري وتدمير عدد من المنازل بالبراميل المتفجرة، كما قصف الطيران منطقة العزوزاب جنوب الخرطوم وتسبب في مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات، وقد سعى الانقلابيون للتنصل عن جريمتهم بمحاولة اتهام قواتنا بعملية القصف، فيما قتل 12 آخرين في عملية قصف جوي بالبراميل المتفجرة في سوق قندهار للمواشي بأمدرمان مساء الخميس وإصابة العشرات وحرق عدد من الحظائر".
وتابع البيان: "كما نفذ الانقلابيون اليوم غارة جوية استخدمت فيها البراميل المتفجرة في جنوب الحزام منطقة مايو وشارع الهواء قرب الشاحنات، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات ونفوق المواشي بالقرب من موقع القصف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بشائر كما نقل أخرون إلى مستشفى الفؤاد، ولا يزال الحصر جاري لعدد الوفيات جراء القصف الجوي بالمنطقة.